Arraiá do LIBERAL fará a diferença na manutenção de ações sociais da cidade

Cerca de 7,5 mil pessoas passaram pela sede do jornal ao longo dos dois dias do evento beneficente

A 2ª edição do Arraiá do LIBERAL superou as expectativas da organização. Segundo o idealizador da ação social e diretor comercial do Grupo Liberal, Fernando Giuliani, ao longo de dois dias, cerca de 7,5 mil pessoas passaram pela festa beneficente, realizada em frente à sede da empresa, localizada na Vila Santa Catarina.

“Foi com muito prazer que o LIBERAL promoveu novamente esse evento, que já faz parte da programação da cidade. Tanto é assim, que o prefeito Chico Sardelli e o vice-prefeito Odir Demarchi já manifestaram o desejo de colocar o Arraiá no calendário oficial, o que acima de tudo é de extrema relevância para a divulgação dos nomes dessas entidades”.

Fernando Giuliani, diretor comercial e idealizador do Arraiá do LIBERAL, ficou satisfeito com o resultado do evento – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

Consolidado, o evento promovido em formato colaborativo com oito projetos sociais de Americana já tem sua terceira edição confirmada. “Fizemos diversas melhorias para o evento desse ano e pretendemos continuar renovando cada vez mais, para fazer uma festa sempre bonita, atrativa e com propósito”, confirma Fernando.

Apae (Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais)

Para Roberto Cullen Dellapiazza, presidente da Apae, a edição 2023 foi um sucesso, em especial pela ampliação do espaço para receber o público. Segundo um balanço da entidade, foram vendidos aproximadamente 50 litros de vinho quente e quentão, 250 espetos de morangos de chocolate, 100 maçãs do amor e 350 churros. “Nós tivemos a oportunidade de estar presente mais uma vez e durante os dois dias de festa vendemos tudo o que planejamos. Para a Apae foi muito importante participar pois assim pudemos estar junto à comunidade. Então, agradecemos a parceria com o Grupo Liberal”.

A Apae foi responsável pela barraca dos doces, quentão e vinho quente – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

Rotary Club de Americana – Ação

Para Olegário Napoleão Júnior, 62 anos, diretor e tesoureiro do Rotary Club de Americana – Ação, o evento foi melhor que a edição anterior. “As atrações foram muito boas, tivemos um público maior, além disso, o layout das barracas estava excelente e a mudança de lugar do palco foi uma ótima ideia”, afirmou. Segundo ele, foram vendidos 864 pastéis o que gerou um resultado satisfatório. “Esses recursos arrecadatórios são importantíssimos para apoiar as nossas ações focadas nas comunidades carentes de Americana e para a Fundação Rotária, então, deixamos nosso agradecimento ao Grupo Liberal pela oportunidade de participar novamente do Arraiá, porque isso nos ajuda a cumprir nosso propósito de fazer projetos e ações que promovem mudanças duradouras nas comunidades e que transformam vidas.”

O Rotary foi responsável pela barraca de pastel – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

Anjos Peludos

Para Cristiane Marques, tesoureira da Anjos Peludos, ONG responsável pelo resgate e cães e gatos em situação de risco, o Arraiá do LIBERAL é como uma luz no final do túnel e traz esperança de dias melhores. “Gostaríamos de ter muito mais eventos assim, para conseguirmos sobreviver”, comentou. Segundo ela, entre milho e cachorro-quente, a barraca comercializou cerca de 800 produtos.

O pessoal do Anjos Peludos ficou responsável pela barraca de milho e cachorro-quente – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

Doulas Primavera

Para Taina Camargo, presidente da entidade, a participação delas foi muito relevante. Ao todo, a associação comercializou 150 litros de caldo. “Poder fazer parte do Arraiá não foi importante apenas pelo levantamento de recursos – que foi excelente -, mas pela ocupação do espaço social rumo à humanização do parto.”

As doulas foram responsáveis pela barraca de caldos – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

Fraternidade Guardiões da Imaculada

Para Ricardo Daniel da Silva, fundador da Fraternidade Guardiões da Imaculada, uma palavra que resume bem a festa é “gratidão”. “ Agradecemos ao LIBERAL por organizar um evento como esse e por permitir que a Fraternidade estivesse participando. O impacto para nós é que abrirá portas para outros eventos como esse, que com certeza foi fôlego para continuar levando alívio do sofrimento para os excluídos e menos favorecidos”. Segundo ele, a barraca vendeu mais de 145 lanches de calabresa e linguiça.

O pessoal da Fraternidade foi responsável pela barraca de lanche de calabresa e lanche de linguiça – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

Quase Paróquia Santa Rita de Cássia

Para Fábio Sartori, coordenador da Festa de Santa Rita e voluntário da Quase Paróquia, o evento foi excelente para mostrar à sociedade americanense a existência da comunidade. “Temos uma igreja viva, porém, poucos conheciam, por nossa comunidade ser um pouco afastada. A partir do apoio do LIBERAL, hoje nossa igreja ganhou visibilidade na região, então, somos muito gratos”. Segundo ele, ao todo foram comercializados 100kg de batata e 90kg de frango.

Os voluntários da Quase Paróquia Santa Rita foram responsáveis pela barraca de fritas e iscas de frango – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

Anjos da Alegria

Para Wesley Zoppe, o conhecido “Doutor Pintado”, presidente da Anjos da Alegria, o Arraiá do LIBERAL foi impactante. “Não apenas na Associação Anjos da Alegria, mas acredito que também nas demais entidades, esse evento trouxe uma ajuda financeira muito bem-vinda. Além disso, colocar em pauta o tema voluntariado para as pessoas da nossa cidade e das cidades vizinhas é muito bacana. Para se ter uma ideia, recebemos vários seguidores em nossas redes sociais e muitos deles com interesse em fazer parte da nossa equipe”.

O grupo Anjos da Alegria foi responsável pelas brincadeiras da Cadeia e Correio Elegante – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

Missão Jeito de Ser

Para Maiza Fernanda Garcia Brejão, psicóloga da Missão Jeito de Ser, o evento foi marcado por planejamento e organização, com destaque para a gastronomia e as atrações musicais. “Tudo foi feito com muita competência e dedicação, então, gostaríamos de parabenizar aos organizadores da segunda edição do Arraiá do LIBERAL, e fazemos votos para que este evento seja parte da programação de festas produzidas pelo jornal”. De acordo com a voluntária, a barraca vendeu cerca de 480 itens. “O evento nos possibilitará servir as refeições durante todo o mês de junho para o público que atendemos, visto que servimos em média 50 refeições ao dia, totalizando quase mil refeições ao mês”, finaliza.