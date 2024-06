Arraiá do LIBERAL: veja as atrações que se apresentarão na festa

O Arraiá do LIBERAL começa na noite desta sexta-feira (21), a partir das 18h, com comidas típicas, brincadeiras e muita música no palco do evento, que acontece na Rua Tamoio, 875, no bairro Vila Santa Catarina, em frente à sede do jornal, em Americana. Neste primeiro dia de festa, o som será comandado pela Banda Projeto Hitss.

Liderado por Mauro Rocha, o grupo promete um show repleto de clássicos da música sertaneja em sua primeira apresentação no Arraiá do LIBERAL, marcada para as 20h40. Antes da Banda Projeto Hitss, a festa terá o tradicional bingo às 19h e, abrindo os trabalhos artísticos, o Grupo Fênix fará uma exibição de dança às 19h30.

Arraiá do LIBERAL acontece nesta semana entre os dias 21 e 22 – Foto: Arquivo/Liberal

“Para a gente é muito importante fazer parte deste evento tão especial para a cidade, que ajuda tanta gente e é tão conhecido. É a primeira vez que vamos participar e é uma honra fazer parte dessa ação, que vai beneficiar tanta gente. Até pelo fato de ser um evento junino, vamos priorizar um repertório mais voltado ao sertanejo clássico, sucessos antigos que não saem da boca da galera”, disse.

Homenagens

Para a apresentação de logo mais, Mauro garante homenagens a artistas do passado, incluindo Chrystian, que fazia dupla com Ralf e morreu na última quarta-feira (19) devido a uma pneumonia agravada por comorbidades.

“Vamos focar nesse ponto, em um repertório de sertanejo mais clássico, até para fazer uma homenagem para alguns artistas, incluindo o próprio Chrystian, que morreu esses dias. Vamos voltar o repertório para esse tipo de música. Como eu disse, para a gente é muito importante fazer parte de um movimento que vai ajudar tantas pessoas e tantas entidades”, completou.

Projeto Hitss será uma das atrações musicais da edição 2024 do Arraiá – Foto: Arquivo pessoal

No sábado (22), o arraiá começa às 16h, enquanto o bingo terá início pouco depois, às 17h. Após as atividades de entretenimento, o palco será tomado mais uma vez pela música, com shows às 19h30 e 21h30. Se apresentam em frente à sede do LIBERAL as duplas Yan Matheus & Yago, assim como Nivaldo Luís & Rogério, respectivamente.

“Nós estamos muito felizes em poder participar deste evento solidário, o Arraiá do LIBERAL. Quero agradecer a todos os organizadores e quero dizer que vai ter muita música e diversão. Vamos cantar músicas que marcaram época nas vozes de Milionário & José Rico, Chitãozinho & Xororó, Matogrosso & Mathias, entre outros. Também vamos aproveitar para divulgar uma música inédita do nosso repertório, que está prontinha para ser lançada ainda neste ano”, contou Nivaldo.

Programação do Arraiá do LIBERAL

Sexta-feira Bingo (19h)

Grupo Fênix (19h30)

Banda Projeto Hitss (20h40) Sábado Bingo (17h)

Yan Matheus & Yago (19h30)

Nivaldo Luís & Rogério (21h30)

Solidariedade

Criado para comemorar o aniversário do jornal, celebrado em 1º de junho, o arraiá também tem caráter solidário. Neste ano, nove entidades estarão presentes na festa. As instituições são responsáveis por barracas de comidas típicas e brincadeiras, sendo que toda a renda é revertida para a manutenção dos trabalhos.

Na edição de 2023, cerca de 7,5 mil pessoas estiveram presentes durante os dois dias de festa. Nesse ano, o objetivo é alcançar o mesmo público rotativo ao longo do fim de semana.

Confira as entidades participantes da festa

INSTITUIÇÃO FUNÇÃO Anjos Peludos Cachorro-quente e milho Anjos da Alegria Entretenimento Rotary Club Americana-Ação Pastel Fraternidade Guardiões da Imaculada Lanche de calabresa Aephiva Lanche de carne louca e pizza Doulas Primavera Caldo, torresmo, croquete e bolinhos Apae Maçã do amor, canjica, pipoca, espeto de morango, vinho quente, quentão e churros Quase Paróquia Santa Rita de Cássia Iscas de frango e batata frita Missão Jeito de Ser Espetinho de carne, cuscuz e pesca

Veja abaixo o cardápio completo e o que cada entidade irá vender

O cardápio do Arraiá do LIBERAL conta com opções para todos os gostos. São porções, caldos, lanches, pipoca e pizza, além de demais comidas típicas. Já o leque de bebidas possui cerveja, quentão, suco e refrigerante.

COMIDAS 🌭

Batata em molho | R$ 10,00

Batata frita | R$ 25,00

Cachorro-quente | R$ 15,00

Caldo (médio) | R$ 25,00

Caldo (pequeno) | R$ 15,00

Cuscuz | R$ 10,00

Espetinhos | R$ 10,00

Isca de frango | R$ 30,00

Lanche de calabresa | R$ 15,00

Lanche de carne louca | R$ 15,00

Lanche de pernil | R$ 15,00

Milho verde | R$ 10,00

Pastel | R$ 12,00

Pipoca | R$ 10,00

Pizza de calabresa | R$ 10,00

Pizza de queijo | R$ 10,00

Bolo de cenoura (pedaço) | R$ 10,00

Canjica | R$ 15,00

Churros | R$ 15,00

Espeto de morango | R$ 15,00

Maçã do amor | R$ 10,00

Pé de moleque e paçoca | R$ 3,00

Pudim | R$ 7,00

BEBIDAS 🍷

Água | R$ 4,00

Cerveja Heineken | R$ 10,00

Cerveja Heineken (sem álcool) | R$ 10,00

Cerveja Original | R$ 8,00

Quentão | R$ 10,00

Refrigerante | R$ 7,00

Suco | R$ 7,00

Vinho quente | R$ 10,00

DIVERSÃO 🎣