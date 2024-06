O Arraiá do LIBERAL agora faz parte do calendário oficial de Americana. Em decreto assinado no último dia 15, o prefeito Chico Sardelli (PL) sancionou a lei que inclui a celebração no calendário do município.

Neste ano, a festa será nos dias 21 e 22 de junho, na frente da sede do Grupo Liberal, na Rua Tamoio, 875, em Americana, para celebrar o aniversário do grupo, que é neste sábado (1º).

Prefeito Chico Sardelli (PL) assinou o decreto que sancionou a lei para incluir a celebração no calendário do município – Foto: Claudeci Junior/Divulgação

O projeto para colocar a festa no calendário foi escrito pelos vereadores Leco Soares (Podemos) e Lucas Leoncine (PSD).

O motivo da proposta foi o caráter solidário do Arraiá, que recebe entidades assistencialistas. Elas são responsáveis por barracas de comidas típicas, sendo que toda a renda é revertida para as instituições.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“O Arraiá do LIBERAL é uma festa muito bem organizada e que promove a solidariedade. A inclusão dela no calendário oficial do município foi uma medida assertiva dos vereadores e valoriza ainda mais este belo evento”, disse Chico.

“O Grupo Liberal está muito contente com essa lei, articulada pelo Leco e pelo Lucas Leoncine. Isso veio de um pedido do prefeito Chico Sardelli, que estava aqui no dia da festa e viu que foi um sucesso. Aí conversou com o pessoal para colocar no calendário”, afirmou o diretor comercial do LIBERAL, Fernando Giuliani.

Entidades

Neste ano, nove entidades estarão presentes na festividade: Aephiva (Associação Ecumênica de Promoção Humana, Inclusão e Valorização de Americana), Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais), Anjos da Alegria, Anjos Peludos, Rotary Club Americana Ação, Doulas Primavera, Fraternidade Guardiões da Imaculada, Missão Jeito de Ser e Quase Paróquia Santa Rita de Cássia.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

“A festa nos dá muito orgulho porque começou logo depois da pandemia com a possibilidade de, em cima do NQI (Notícias que Inspiram), editoria que criamos de notícias positivas, ajudar as entidades. A festa é totalmente voltada para as entidades e tudo que eles faturam é revertido para eles”, completou o diretor comercial.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Em 2023, os dois dias de Arraiá contaram com cerca de 7,5 mil pessoas. Neste ano, além da boa comida, haverá mais uma vez música ao vivo, brincadeiras típicas e o tradicional Show de Prêmios.

*Estagiário sob supervisão de Diego Juliani.