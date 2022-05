Ariranha do Parque Ecológico morre aos 20 anos

Ariranha Jhonny morreu em abril; causa da morte ainda está sendo investigada - Foto: Divulgação/Prefeitura de Americana

O Parque Ecológico “Cid Almeida Franco”, de Americana, comunicou, nesta quarta-feira (4), a morte da ariranha Jhonny, como era conhecido pelos colaboradores e visitantes. Ele tinha 20 anos, já avaliado como um idoso, e sua morte foi confirmada em abril. O parque aguarda a causa do óbito que deverá ser informado pelo Centro de Patologia Animal do Instituto Adolfo Lutz.

O animal foi acompanhado pelo veterinário do parque durante três semanas, quando apresentou fraqueza e emagrecimento de forma repentina. Desde então, foi mantido dentro do recinto para um acompanhamento de alimentação e cuidados médicos.

De acordo com a administração do parque, Jhonny, inicialmente, apresentou uma resposta favorável. Após uma semana, apresentou redução do apetite e discreta apatia. Neste momento, ele foi medicado com vitaminas e analgésicos. Com isso, ele retomou sua alimentação e sua atividade.

“Por se tratar de um paciente idoso, uma vez que a estimativa de vida da espécie é de 14 a 17 anos, e o animal apresentava quase 20 anos, foi mobilizada uma equipe para realização de exames mais detalhados, que seriam realizados na semana seguinte, mas infelizmente o Jhonny não resistiu”, trouxe nota do parque.

Durante a primeira avaliação de necropsia foram encontradas alterações em rins, pâncreas, bexiga e fígado, além de processos inflamatórios e tumores. Foram coletados materiais e encaminhados para análise laboratorial e, com o resultado, será possível diagnosticar o motivo da morte.



História

Jhonny nasceu no Zoológico de Brasília em 2002 e foi transferido para o Parque Ecológico em 2004. Em 2013, após uma chuva forte que causou danos em seu recinto, foi transferido ao Zoológico de Sorocaba. Em 2019, após uma reforma nas dependências, retornou parque, até abril deste ano.