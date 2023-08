Ares-PCJ abre inscrições para concurso público

A Ares-PCJ (Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí) está com inscrições abertas para o concurso público nº 001/2023, que oferta quatro vagas em Americana. As oportunidades são para o setor administrativo, biológico e de engenharia civil e sanitária, com jornada de 40 horas semanais.

Concurso oferece quatro vagas na agência em Americana – Foto: Facebook / Reprodução

Os cargos são assistente administrativo, analista de fiscalização e regulação na área biológica e analista de fiscalização e regulação, para atuação em engenharia civil e sanitária. A remuneração é de R$ 3.907,92 para o cargo administrativo, enquanto para a função de fiscalização e regulamentação é de R$ 10.249,27.

Interessados podem se inscrever até o dia 5 de setembro no site da Fundação Vunesp, que organizará e aplicará a prova marcada para o dia 29 de outubro, em Americana. As inscrições tem uma taxa de R$ 67,90 para assistente administrativo e R$ 98,90 nas demais funções.

A prova será objetiva e com 50 questões, podendo ser feita em até 3 horas. Todas as avaliações irão contemplar conteúdos de língua portuguesa e conhecimentos exigidos em cada um dos cargos.

Para assistente administrativo, o candidato será exigido sobre língua portuguesa, matemática, noções de informática e conhecimentos específicos.

Já os analistas, os participantes serão avaliados em língua portuguesa, língua inglesa, legislação básica, conhecimentos específicos e entrega de títulos via upload.

*Estagiário sob supervisão de Diego Juliani