Ares-PCJ abre concurso público em Americana com salário de R$ 9 mil

A Ares-PCJ (Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí) realizará um concurso público para com duas vagas de analista de fiscalização e regulação em Americana. O salário é de R$ 9 mil.

As inscrições serão abertas no dia 4 de março e seguem até o dia 27, no site da Dédalus Concursos , responsável pela aplicação da prova. A taxa é de R$ 60.

Além da remuneração, o cargo oferece benefícios, que incluem: auxílio-alimentação no valor de R$ 794, auxílio-transporte de R$ 198,49, reembolso de plano médico para o titular e seus dependentes, conforme tabela de valores definida pela diretoria executiva da Ares-PCJ, e auxílio-creche de R$ 440,24 para filhos de até 6 anos.

A jornada de trabalho é de 40 horas semanais e o local de trabalho será em Americana. Todas as informações sobre o concurso público podem ser consultadas no edital .

A prova será aplicada em Americana no dia 10 de abril. Além de uma prova objetiva de caráter classificatório e eliminatório, haverá prova de títulos de caráter classificatório.

Para participar, o candidato deve possuir ensino superior completo em engenharia ambiental, com o registro válido e vigente no respectivo órgão de fiscalização profissional e possuir Carteira Nacional de Habilitação na categoria B.

*Estagiária sob supervisão de Talita Bristotti