Áreas de risco recebem inseticida contra carrapato-estrela

Objetivo da ação em Americana é evitar a proliferação do transmissor da febre maculosa

A Secretaria de Meio Ambiente de Americana e o Instituto Biológico da Secretaria de Agricultura e Abastecimento aplicaram, nesta quinta-feira, um inseticida contra carrapato-estrela nas áreas de risco do município.

O produto é composto de um fungo cultivado pela Toyobo, na sede de Americana, conforme o LIBERAL noticiou em setembro. Segundo a prefeitura, a aplicação foi realizada na Praia dos Namorados, Ribeirão Quilombo, Praia Azul, Lagoa do Piva e Lagoa do Berinjela.

Produto aplicado em áreas de risco é composto de fungo cultivado pela Toyobo – Foto: Nathália Ravara / Prefeitura de Americana

“Essa ação é muito importante por ser uma tecnologia inovadora. O fungo mata o carrapato sem agredir o meio no qual ele se encontra. Nem mesmo as capivaras, que são hospedeiras do carrapato, sofrem interferência dos fungos aplicados, garantindo a saúde das mesmas”, disse o secretário de Meio Ambiente, Fabio Renato de Oliveira.

Após a realização desse trabalho, todas as áreas onde houve a aplicação do agente de controle biológico serão analisadas para avaliar a eficácia do produto. A ação tem como objetivo a diminuição e o controle da população de carrapato-estrela, transmissor da febre maculosa.

O número de mortes e casos positivos por febre maculosa, neste ano, em Americana, já é maior do que todo o ano de 2021. De acordo com a Vigilância Epidemiológica, até o momento, o município teve quatro confirmações da doença, sendo duas delas importadas, ou seja, de pacientes que residem em outra cidade. Dos quatro casos, três resultaram em morte. No ano passado, foram duas confirmações – uma delas importada – e dois óbitos.

Segundo o PVCE (Programa de Vigilância e Controle de Carrapatos e Escorpiões), a febre maculosa é uma doença endêmica na RMC (Região Metropolitana de Campinas), onde há presença de capivaras, hospedeiras primárias para o carrapato Amblyomma sculptum, popularmente conhecido como “carrapato-estrela.

A principal orientação para a população é não frequentar as áreas de mata ciliar de rios e córregos. Em Americana, a prefeitura mantém placas de alerta sobre a presença do carrapato, como forma de precaver as pessoas de se infectarem.