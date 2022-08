Área em Americana tem uso de droga e morador de rua vivendo em manilha

Uma área verde localizada na Rua Um, no Jardim Recanto, atrás de um condomínio de prédios, em Americana, tem servido de espaço para usuários de drogas e moradores em situação de rua que chegam a improvisar abrigo em manilhas.

O LIBERAL esteve no local na última sexta-feira e observou barracas de lona e madeira, além de um tubo de concreto que serve como dormitório. Foi possível notar, também, um grupo de moradores fazendo o uso de drogas em plena luz do dia. A área fica ao lado do condomínio residencial Parque Alabama.

Um encarregado de construção civil, de 37 anos, que preferiu não ser identificado, relatou à reportagem que os moradores da área descartam entulho e outros materiais em um terreno que é dele, localizado atrás da Rua Um.

Reportagem flagrou abrigo improvisado em manilha e usuários de drogas no Jardim Recanto – Foto: Junior Guarnieri / LIBERAL

“Ali virou uma cracolândia, não tem jeito. Eles jogam o que não querem no terreno e temos que ficar alugando caçamba para retirar. Eles ocupam todo o espaço e ainda deixam sujeira”, disse.

Morando há dois anos e seis meses no Jardim dos Lírios, bairro que faz limite com o Jardim Recanto, uma doméstica de 59 anos, que também não quis ser identificada, contou que certa vez não tinha dinheiro para o ônibus e precisou ir a pé para a casa, passando pela Rua Um.

“Eu tive que passar por ali porque eu não tinha outra opção. Eu não posso dizer que eu tenho medo de ser assaltada, porque acredito que não vou, só acho que as drogas fazem mal para eles mesmos”, comentou.

Procurada pelo LIBERAL, a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos da Prefeitura de Americana comentou que as equipes do SEAS (Serviço Especializado de Abordagem Social) estiveram no local para avaliar a situação.

“O comitê gestor do Programa de Atenção à População em Situação de Rua irá analisar a adoção de medidas para melhor atenção à situação”, informou a secretaria, por meio da assessoria de imprensa da prefeitura.

Em relação à segurança do local, a Polícia Militar informou que diariamente são realizadas ações na área, com o objetivo de coibir o uso, vendas de drogas e outros crimes. A Gama (Guarda Municipal de Americana) afirmou que tem realizado trabalho preventivo no local e irá intensificar o patrulhamento no bairro.