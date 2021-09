Área de preservação ambiental vira alvo de descarte irregular

"As pessoas passam pela frente do ecoponto para vir jogar lixo aqui. Isso é impressionante”, reclama morador

Lixo e entulho estão sendo descartados em trecho da Rua João Bela, o que causa incômodo - Foto: Marcelo Rocha - O Liberal.JPG

A esquina da Rua João Bela, no sentido Centro-bairro, no Jardim São Domingos, em Americana, tem sido alvo de descarte irregular de lixo e entulho por parte de alguns moradores da região. O local, no entanto, é classificado como área de preservação ambiental no município.

Luis Antônio Nunes, aposentado de 62 anos que mora próximo ao ponto, disse que são descartados desde lixo até sofás e móveis maiores. “O local é tão ‘facilitado’ para descarte de entulho que tem até uma entrada asfaltada na mata para você parar o carro e despejar. As pessoas passam pela frente do ecoponto para vir jogar lixo aqui. Isso é impressionante”, opinou.

Ele alegou a falta de uma placa advertindo para a proibição do descarte e ainda sugeriu a colocação de uma caçamba, caso não fosse possível conter as ações. A prefeitura já teria limpado o local algumas vezes, segundo Nunes, mas isso não ocorre há tempo.

A prefeitura respondeu que é “inviável que qualquer problema seja resolvido se não for relatado pelos meios oficiais” e informou ainda que irá avaliar a demanda e, “dentro do possível, buscar solucionar a questão”.

