Área de antiga cadeia na Avenida Brasil, em Americana, ganhará prédio residencial de luxo

Um dos pontos mais valorizados da cidade terá prédio com apartamentos de 190 a 460 metros quadrados

Área da antiga cadeia onde prédio de luxo será construído, na Avenida Brasil, em Americana - Foto: Marcelo Rocha/Liberal

A área onde funcionava a antiga cadeia de Americana, na Avenida Brasil, finalmente terá uma destinação. No local, está prevista a construção de um prédio de alto padrão. Trata-se de um condomínio vertical, com apartamentos de 190 a 220 metros quadrados e uma cobertura de 460 metros quadrados, uma espécie de “mansões suspensas”, que devem mudar a paisagem da região.

No passado, o terreno abrigou um prédio que além da cadeia, concentrou serviços da Polícia Civil, como a DIG (Delegacia de Investigações Gerais) e a Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes), e do IML (Instituto Médico Legal).

A área já foi alvo de polêmicas e de reclamações de moradores por conta do abandono. Em 2012, na gestão do ex-prefeito Diego De Nadai, o terreno foi leiloado pela prefeitura para a Teto Construtora, que pagou cerca de R$ 5,6 milhões por ele. Depois, a negociação foi contestada pelo MP (Ministério Público) e o caso se tornou alvo de discussão na 3ª Vara Cível.

Segundo o órgão, os arrematadores da área onde funcionava a cadeia, bem como de outros terrenos públicos eram credores do município e compravam os imóveis pelo valor de avaliação, algo não usual. A administração, por sua vez, efetuava o pagamento das dívidas com as quantias provenientes das vendas, sem prévia legislação.

O então prefeito na época, Diego De Nadai, afirmou, no entanto, que todos os leilões se basearam em lei aprovada pela câmara, na lei de licitações e em pareceres técnicos. O caso ainda tramita na Justiça.

Questionada sobre a regularização da área para construção do empreendimento, a Secretaria de Planejamento do município informou que analisa os pedidos de aprovação de projeto mediante exigência de apenas um comprovante de propriedade do imóvel. E que outras análises, como questões ou pendências judiciais, não cabem à administração, mas ao comprador do imóvel. “O projeto em questão está em fase final de aprovação”, diz trecho da nota.

Os apartamentos serão construídos com vista para a Avenida Brasil e terão quatro dormitórios. Será uma torre única com duas unidades por andar. O empreendimento faz parte da linha Grand Garden Residence da Incorporadora e Construtora Ticem Realty que já têm unidades em Limeira, Jundiaí, Piracicaba, Rio Claro e Taubaté.

“A Ticem é uma incorporadora que tem um viés para fazer alto padrão. E a linha de produto Grand Garden projeta mansões suspensas com living, pé direito duplo de seis metros de altura, apartamentos altamente tecnológicos e com elevador privativo”, contou ao LIBERAL João Marcos Ceglauskis, CEO da empresa.

De acordo com ele, o interesse por Americana vem desde 2017. “Observamos várias áreas na cidade mas infelizmente muitos terrenos não têm potencial para fazer um Grand Garden. Ao contrário da área da Avenida Brasil, que conversa muito com o produto, com a sofisticação e o requinte que queremos passar”.

Para o CEO da Ticem, Americana é uma cidade com potencial, mas com carência de um projeto da magnitude Grand Garden. “Agora, o terreno meio baldio, sujo, ganhará um projeto urbano, bonito, que vai corroborar com a beleza e o cuidado que o município e os próprios moradores têm pela Avenida Brasil”. A previsão é de que o empreendimento fique pronto em julho de 2026.