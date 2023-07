Área da Toyobo vai abrigar condomínio com até 35 fábricas

A planta mantida pela empresa Toyobo do Brasil em Americana vai abrigar um novo condomínio industrial com capacidade para até 35 fábricas de médio porte. A informação foi apurada com exclusividade pelo LIBERAL.

O empreendimento imobiliário já recebeu licença prévia da Cetesb (Companhia Ambiental de São Paulo). Isso significa que o órgão estadual considera o projeto “ambientalmente viável”.

Planta da Toyobo tem 366 mil metros quadrados e fica no Jardim Paulistano – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

Antes de iniciar as obras, o grupo precisa obter uma licença de instalação, além de autorizações municipais, como da prefeitura e do DAE (Departamento de Água e Esgoto).

O aval recebido pela Toyobo é para a construção de 35 “unidades autônomas” de um condomínio industrial para atividades que variam em fator de complexidade entre um (como vestuário e confecção) e cinco (processamento de subderivados de animais e celulose).

A área construída vai ocupar um total de 53 mil metros quadrados dentro do terreno que a companhia possui no bairro Jardim Paulistano, que totaliza 366 mil metros.

Para tocar o projeto, a empresa japonesa criou uma empresa subsdiária, com atividade descrita como “aluguel de imóveis próprios e gestão e administração de propriedade imobiliária”.

A reportagem procurou a empresa através da fábrica de Americana e do escritório de São Paulo, mas nenhum representante quis comentar o assunto.

HISTÓRICO

O grupo está instalado em Americana desde 1962. Originalmente, a unidade funcionou como uma fábrica têxtil, que teve as atividades encerradas em 2016. No auge da crise do segmento, os proprietários japoneses decidiram deixar a produção de fios e tecelagem.

Cinco anos depois, a planta industrial foi reativada com uma nova atividade: a produção de biológicos de precisão para a agricultura.

Recentemente, a Toyobo participou de um projeto da Secretaria Estadual de Agricultura que desenvolveu um fungo capaz de combater o carrapato-estrela, vetor da febre maculosa. O organismo, denominado Metarhizium anisopliae, compõe um inseticida doado ao IB (Instituto Biológico).