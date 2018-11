Área cedida para Sancetur recebe tanque de diesel

Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal

Um tanque de combustíveis começou a ser instalado no terreno localizado na Avenida Nossa Senhora de Fátima, em Americana, cedido por uma empresa do prefeito Omar Najar (MDB) à concessionária Sancetur, que iniciou operação do transporte na cidade na semana passada. O tanque ainda não está em uso, segundo o Corpo de Bombeiros, que fez vistoria no local nesta segunda-feira.

O LIBERAL mostrou na última quarta-feira que a concessionária está utilizando o terreno da empresa do prefeito como garagem. A situação fere os princípios constitucionais da moralidade e impessoalidade, segundo especialistas.

Tanto a empresa quanto a assessoria do prefeito afirmam que o uso do terreno é provisório e se deu diante da urgência da Sancetur assumir o transporte antes da data prevista em decreto.

Apesar dos envolvidos classificarem a situação como provisória, o espaço recebeu trabalho de terraplanagem e também o tanque de óleo diesel para abastecimentos dos veículos. De acordo com o capitão Bruno Gobbo, comandante do Corpo de Bombeiros, o local passou por vistoria nesta segunda após a publicação da reportagem do LIBERAL.

“No endereço já existe a parte do fundo, consta no projeto. Estão construindo um tanque de diesel de acordo com o que preconiza a norma, mas não está operando ainda. O responsável disse ao vistoriador que só vai encher de diesel quando tiver regularizado. Nós advertimos e ele se comprometeu a só colocar combustível ao ser regularizado”, afirmou. A Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) também deve verificar o local. Se ele for ser instalado no solo e, dependendo do tamanho, será necessária emissão de licença.

A reportagem questionou a Prefeitura de Americana, a assessoria de Omar e a Sancetur. Foi perguntado quem está arcando com os custos da instalação, se foram expedidas licenças ambientais e se, uma vez que o uso da área é provisório, se o tanque será removido.

A prefeitura disse que não poderia se manifestar sobre situação envolvendo empresas particulares. A Sancetur e Omar não responderam.