Área Azul registra melhor média de arrecadação desde o início da pandemia

O valor médio arrecadado na Área Azul de Americana neste ano é o maior desde o início da pandemia do coronavírus (Covid-19). Entre janeiro e agosto, os usuários pagaram um total de R$ 1,4 milhão, ou seja, uma média de R$ 178 mil por mês, segundo a prefeitura. Em 2020 e 2021, anos marcados por restrições no comércio, as médias foram R$ 149,5 mil e R$ 155 mil, respectivamente.

Os números deste ano, no entanto, seguem menores que os de 2019, primeiro ano de operação da Estapar, quando pagou-se uma média de R$ 191,4 mil por mês.

De tudo que a Estapar arrecada com a cobrança do estacionamento rotativo, 5% vão para a Utransv (Unidade de Transportes e Sistema Viário), para investimento em sinalização, e 35,23% são repassados ao Fundo Municipal de Trânsito. As multas não entram nessa estatística.

Usuários pagaram um total de R$ 1,4 milhão de janeiro a agosto – Foto: Marcelo Rocha / LIBERAL

O mês com maior arrecadação neste ano foi agosto, quando se comemora o Dia dos Pais, R$ 199,9 mil. Na pandemia, o mês passado só fica atrás de dezembro de 2020, que terminou com R$ 213,6 mil. Mesmo com essa melhora no faturamento, os valores continuam abaixo dos R$ 303,3 mil mensais estimados no edital da licitação que culminou na contratação da Estapar.

Desde que a empresa assumiu a Área Azul, em nenhum momento a arrecadação chegou a esse patamar. O maior valor mensal até agora é R$ 241,5, quantia registrada em janeiro de 2020.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Os meses de pior arrecadação, por outro lado, foram abril e maio de 2020, com R$ 3,1 mil e R$ 3,7 mil, respectivamente. Nesse período, a cobrança chegou a ser suspensa entre os dias 1º de abril e 15 de junho, por causa das restrições ao funcionamento do comércio.

Do início da operação da Estapar no município, em 14 de janeiro de 2019, até agosto deste ano, a Área Azul arrecadou um total de R$ 7,3 milhões.