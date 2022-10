Área Azul registra 66 multas a motoristas por dia em Americana

Prefeitura fez reunião para trocar ideias sobre o estacionamento rotativo - Foto: Junior Guarnieri - Liberal.JPG

A Área Azul de Americana já rendeu 81,2 mil multas aplicadas contra motoristas desde quando a Estapar assumiu o serviço, em 2019. Ou seja, uma média de 66 por dia. O valor somado dessas infrações é R$ 15,8 milhões.

Os dados foram fornecidos pela Utransv (Unidade de Transportes e Sistema Viário) da prefeitura ao LIBERAL, após solicitação via Lei de Acesso à Informação. Os números são referentes ao período de junho de 2019, primeiro mês de cobrança, a setembro de 2022.

Do total das multas aplicadas, por enquanto 32,8 mil foram pagas, o equivalente a R$ 5,9 milhões. Segundo a prefeitura, há multas que ainda não venceram.

A infração é considerada grave e, portanto, ocasiona perda de cinco pontos na CNH (Carteira Nacional de Habilitação). Os multados precisam desembolsar R$ 195,23.

O valor total das multas aplicadas até agora supera a quantia total paga pelos motoristas no momento do estacionamento. Desde o início das operações da Estapar, em janeiro de 2019, a Área Azul arrecadou R$ 7,5 milhões com pagamento de tarifa, menos da metade da quantia cobrada por meio de multas.

Na semana passada, os vereadores Fernando da Farmácia (PTB), Leco Soares (Podemos), Silvio Dourado (PL) e Vagner Malheiros (PSDB), além de um representante do gabinete de Lucas Leoncine (PSDB), trataram da Área Azul em reunião com o prefeito Chico Sardelli (PV). Na ocasião, os parlamentares relataram reclamações da população sobre o serviço e apontaram uma piora no cenário econômico, principalmente da região central, desde a implantação do sistema.

De acordo com os vereadores, Chico disse que há um estudo em desenvolvimento na prefeitura e afirmou que pretende promover ajustes no contrato com a Estapar.

A administração, por sua vez, se limitou a dizer que “a reunião serviu para troca de ideias e sugestões a respeito do estacionamento rotativo”.

Conforme o LIBERAL noticiou em setembro, a Estapar quer um reajuste na tarifa, que atualmente custa R$ 2,50 por hora.

O contrato firmado entre a Estapar e a prefeitura em 2018 prevê reajustes anuais com base no IGP-M (Índice Geral de Preços do Mercado), que está acumulado em 66% desde a formalização do acordo. Esse seria o primeiro aumento nos valores.