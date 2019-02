Área Azul quadruplica procura por cartão de deficiente

A procura por cartão de deficiente para estacionar na Área Azul de Americana quadruplicou desde que o novo sistema começou a ser anunciado, por volta de 10 de janeiro. Eram, em média, 20 pedidos por mês, número que saltou para 80. A demanda por credenciais de idoso mais que dobrou no mesmo período: de 18 para 40 solicitações por dia. A alta na busca tem causado demora para que deficientes consigam o cartão, já que eles precisam passar por perícia. Só há um médico da prefeitura para avaliar todos.

A Área Azul começou a ser operada pela empresa Estapar, vencedora de uma licitação, dia 1º de fevereiro. O novo sistema ampliou de 600 para 2.020 o número de vagas, o que diminui a chance de estacionar de graça perto do Centro (o preço por uma hora é R$ 2,50 para carros). Idosos e deficientes têm direito à gratuidade de duas horas em vagas demarcadas para eles – são 108 para idosos e 44 para deficientes -, por isso pedem o cartão. Muitos reclamam que não encontram lugar para parar – a proporção de vagas demarcadas é a mesma de antes. Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal

Sebastião Hortense, 61, investigador aposentado da Polícia Civil, já tinha cartão de idoso. Após um acidente doméstico, passou por cirurgias e agora precisa andar de muletas. Resolveu então pedir também uma credencial de deficiente. Fez a solicitação no último dia 6, e a perícia foi marcada para 21 de março. Hortense diz que não encontra vagas de idoso. “Tem lugar que tem três, quatro vagas de deficiente e nenhuma de idoso.”

O médico perito, diz a prefeitura, atende às quintas-feiras. Analisava 15 pessoas por dia, e passou a fazer 20 consultas para tentar minimizar a espera, que, segundo o governo, ficou “um pouco maior” por causa do grande número de pedidos.

A concessão da Área Azul não aumentou só a abrangência da área onde é obrigatório pagar para estacionar. A fiscalização hoje é intensiva, feita por dez agentes da Estapar e dois carros com câmeras. Antes, só a Gama (Guarda Municipal de Americana) fiscalizava.

Três idosos ouvidos pela reportagem dizem que, quando a Área Azul era gerida pela prefeitura, paravam em qualquer vaga (e não só nas demarcadas), deixavam o cartão à vista e nunca eram multados.

“Com o cartão dentro, não tinha problema nenhum, nunca ninguém falou nada”, afirma Maria José Neves da Silva, 72, que ontem não teve a mesma facilidade. Foi alertada por uma agente da Estapar que teria de pagar no estacionamento rotativo do balão da Praça do Trabalhador, na Av. Brasil, já que as vagas de idosos estavam todas ocupadas.

“Ninguém nunca questionou”, conta José Adão de Souza Gomes, 73. Nesta semana, ele não encontrou vaga de idoso no Centro e guardou o carro em um estacionamento mais barato que a Área Azul (R$ 2). O Contran (Código de Trânsito) estabelece que o uso de cartão de idoso realmente está limitado às vagas demarcadas.

A prefeitura nunca admitiu que fazia vista grossa. Mas, no próprio edital de licitação, o governo assumia que o sistema era falho. Um dos motivos era justamente a dificuldade de comprar as cartelas. Não era possível afirmar que quem estava sem o cartão tinha cometido uma infração, segundo o governo municipal.

“Se tem uma pessoa [idoso] que por ventura um dia estacionou numa vaga comum e não foi multado, erro do agente [de trânsito]”, afirma Marcos Guilherme, diretor da Gama, que fiscalizava a Área Azul.

Questionada se antes tolerava o estacionamento de idosos e deficientes em qualquer vaga, a prefeitura apenas diz que a gratuidade vale só para as áreas demarcadas.