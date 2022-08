Área Azul poderá ser paga com Pix em Americana

A Estapar, empresa responsável pela Área Azul em Americana, vai possibilitar que os usuários paguem o estacionamento rotativo por meio de Pix, segundo o secretário adjunto da Utransv (Unidade de Transportes e Sistema Viário), Pedro Peol.

Motoristas usam Área Azul na região central de Americana – Foto: Marcelo Rocha / LIBERAL

De acordo com ele, a nova forma de pagamento ficará disponível nos próximos dias, no aplicativo da Estapar. “Não precisa nem descer [do veículo]”, disse Peol nesta segunda, em participação no programa Liberal no Ar, da Rádio Clube (AM 580).

Atualmente, no app, o serviço só pode ser pago por cartão de crédito. Com o Pix, a Estapar passaria a aceitar pagamentos via cartão de débito.

Questionada sobre o assunto, a Estapar informou que vai anunciar melhorias em breve.

“A Estapar está trabalhando para oferecer novas formas de pagamento, via aplicativo, e pretende implementá-las ainda neste ano. A companhia se preocupa em sempre oferecer o que há de mais moderno em tecnologia e inovação para quem dirige”, comunicou, em nota.