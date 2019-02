Área Azul pode penalizar pacientes de hemodiálise

Os pacientes que fazem hemodiálise podem ser multados se deixarem o carro nas vagas do estacionamento rotativo de Americana por mais de quatro horas, período máximo estabelecido pela empresa Estapar em áreas anexas a hospitais. O problema é que o tempo para o procedimento de filtragem do sangue pode levar mais tempo do que isso. Clique aqui e tire suas dúvidas sobre o sistema.

Dos 139 setores do estacionamento rotativo em Americana, dez estão em áreas hospitalares e são classificados como Área Verde. As vagas nesses setores têm duração máxima de quatro horas, ao invés das duas permitidas nos demais. A Estapar disse que o aumento foi uma sugestão da própria empresa “a fim de garantir acessibilidade e rotatividade na área referida, o que antes não existia”. Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal

Na frente da Clínica Renal, que fica na Praça Francisco Matarazzo, junto ao Hospital São Francisco, são três vagas para idosos e 10 para deficientes. Pacientes que fazem hemodiálise podem ter acesso ao cartão de deficiente e não precisam pagar para estacionar. Contudo, o tempo máximo de quatro horas pode ser insuficiente para finalizar a sessão.

Segundo a Sociedade Brasileira de Nefrologia, o tempo da hemodiálise varia de três a cinco horas. Questionada se os pacientes que deixarem o carro estacionado por mais de quatro horas em um mesmo local serão multados, a empresa disse que “a vaga é de quatro horas”.

O vigilante Leandro Rodrigues Ridolfi, de 41 anos, que faz hemodiálise três vezes por semana, acredita que é inviável ao paciente sair da hemodiálise para retirar o veículo da vaga. “Se passaram e viram o veículo estacionado 10 horas da manhã, voltaram quatro horas depois e ainda está lá, é multa”, reclamou.

Outros pacientes viram de maneira positiva a implantação da Área Verde. “As pessoas iam no Centro e deixavam estacionado aqui, e quem precisava não tinha vaga, agora tem”, elogiou o taxista Fabio Luis, de 44 anos, que também faz o tratamento.

A prefeitura destacou que antes da extensão da Área Azul para aquela região, “dificilmente o paciente encontrava vagas. Atualmente, existem vagas para quem realmente necessita utilizar o hospital, com tempo estendido de até quatro horas”, afirmou.