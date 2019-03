Área Azul passa por novas mudanças após reclamações

A Prefeitura de Americana e a Estapar, empresa responsável pela Área Azul da cidade, vão implantar duas mudanças no sistema nesta segunda-feira. Uma delas é o aumento do tempo máximo de permanência em cada setor, de duas para quatro horas.

Haverá ainda a criação de vagas especiais, denominadas Área Branca, em frente aos hospitais, com tempo de estacionamento livre por até 30 minutos. A medida visa facilitar o atendimento de casos emergenciais. Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Desde quando passou a operar, no dia 1º de fevereiro, o sistema digital da Área Azul tem sido alvo de críticas da população.

No dia 15, a Acia (Associação Comercial e Industrial de Americana) solicitou uma série de alterações à administração municipal. E, diante dos pedidos, a prefeitura tem feito ajustes no sistema. Os primeiros aconteceram em 1º de março.

Um deles foi a elevação do prazo para que o motorista efetue o registro de pagamento nos setores localizados no entorno dos hospitais, de 20 para 60 minutos.

Nessa data, o Executivo também passou a permitir que o usuário estacione em mais de um setor durante o período pelo qual pagou.

À época, a prefeitura comunicou que “as medidas visam oferecer mais tranquilidade aos usuários que frequentam os hospitais e, ao mesmo tempo, garantir que existam vagas disponíveis, pois antes da implementação do sistema rotativo havia dificuldade de vagas para emergência”.

Além dessas modificações, o prefeito Omar Najar (MDB) tinha determinado que houvesse a revisão do posicionamento das vagas de idosos.

Períodos

Ele também havia autorizado a Estapar em períodos específicos, previamente aprovados pela prefeitura, a realizar descontos nas tarifas de quatro horas.

Há ainda a possibilidade de tarifa de 30 minutos quando o sistema for usado por meio do aplicativo – a empresa vai criar, por meio do aplicativo ou pelo site, um recurso que permitirá aos comerciantes pagarem estacionamento para os respectivos clientes.

Atualmente, a Área Azul conta com 2,2 vagas, mais que o triplo do sistema anterior, que tinha 600.