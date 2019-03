Área Azul não emitiu multas em fevereiro

Ninguém foi multado na Área Azul de Americana em fevereiro, mês em que começou a funcionar o novo modelo do estacionamento rotativo. Segundo a assessoria de imprensa da prefeitura, o motivo é que o sistema, agora terceirizado e ampliado, estava em fase de implantação e orientação aos motoristas. As multas começaram a valer a partir do dia 1º de março.

Em janeiro, quando a nova Área Azul foi detalhada, a prefeitura anunciou que só seriam autuados em fevereiro aqueles motoristas que “abusassem” – estacionassem sem pagar várias vezes, recebessem notificações e insistissem na irregularidade. Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Apesar de a Área Azul ser operada pela empresa Estapar desde 1º de fevereiro, ainda é a Gama (Guarda Municipal de Americana) que emite as multas. A Estapar fiscaliza e envia informações para a corporação, que notifica os motoristas infratores. A empresa foi questionada sobre quantas irregularidades foram flagradas e quanto foi arrecadado no primeiro mês de funcionamento, mas informou que ainda não tem o balanço.

A prefeitura resolveu terceirizar a operação do estacionamento rotativo porque considerava o sistema anterior falho e sujeito a fraudes. Desde 1º de fevereiro, são 2.020 vagas, mais que o triplo das 600 anteriores. Essa expansão e algumas outras mudanças geraram críticas. Semana passada, a prefeitura anunciou mudanças na Área Azul, como a criação de tarifa de meia hora (que deve valer a partir de segunda-feira, mas só pelo aplicativo de celular).

COMISSÃO

Há exato um mês, a câmara aprovou requerimento que pedia a criação de uma comissão para acompanhar os efeitos da nova Área Azul. O grupo de trabalho não saiu do papel. O projeto de decreto legislativo que cria de fato a comissão foi protocolado pela Mesa Diretora na última sexta, dia 1º, e precisa ser votado. A vereadora Maria Giovana (PC do B), uma das que fizeram o pedido, contou que reclamou do caso na última sessão. O presidente da câmara, Luiz da Rodaben (PP), disse que desconhece algum entrave à criação da comissão.