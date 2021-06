Área Azul: estacionamento irregular rende 27 multas por dia em Americana

Em Americana, foram aplicadas 3,5 mil multas entre janeiro e maio deste ano por não registro do pagamento na Área Azul - Foto: Ernesto Rodrigues - O Liberal

Mesmo com as restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus (Covid-19), Americana registrou 3.591 multas por falta do pagamento do estacionamento rotativo entre janeiro e início de maio deste ano. O total representa, em média, 27 autuações por dia. Número bem menor do que foi contabilizado no ano passado. Uma média de 69 multas por dia.

Entre janeiro e dezembro de 2020, foram aplicadas 25.293 autuações na Área Azul. Os números, segundo a prefeitura, foram levantados junto a empresa que faz o processamento das multas. Quanto às notificações aos motoristas, a administração municipal informou que estão sendo enviadas conforme a data da autuação e as penalidades de acordo com os prazos.

Segundo a prefeitura, não é possível indicar exatamente as causas para queda no número de multas, pois há uma série de fatores que podem ser levados em conta, como nível de circulação de veículos e aumento de conscientização. “Mas vale destacar que neste ano houve um período de medidas restritivas significativas [por conta da pandemia]”.

Nos quatro primeiros meses deste ano, foram arrecadados R$ 1 milhão com multas, 63% a menos que no mesmo período de 2020 quando foram recolhidos R$ 2,9 milhões. Parte do montante – R$ 54 mil em 2021 e R$ 149 mil em 2020 – foi repassado ao Funset (Fundo Nacional de Segurança e Educação de Trânsito). O restante do valor será aplicado em sinalização de trânsito, infraestrutura e capacitação.

DECRETO. Em outubro do ano passado, a prefeitura publicou decreto que instituiu a tarifa de regularização da Área Azul, o que permite pagar pela vaga usada até um dia depois e evitar a multa.

A alternativa foi implantada pela Estapar, responsável pelo sistema de estacionamento rotativo da cidade. Até então, não havia como o cidadão regularizar a pendência em caso de não pagamento em dia.

Pelo decreto, o motorista tem o prazo de duas horas para arcar com a tarifa de regularização após o esgotamento do período adquirido, no valor de R$ 5. Já para aqueles que não conseguirem regularizar no mesmo dia, é possível pagar uma taxa de R$ 10 até às 18 horas do dia seguinte para não ser multado.

Desde o início da regulamentação, em 26 de outubro do ano passado, até o final do mês de abril deste ano, houve 139 tíquetes de regularização.