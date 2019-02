Área Azul de Americana supera Campinas em vagas

A ampliação da Área Azul deixou Americana com mais vagas de estacionamento pago na rua do que Campinas, cidade com população e frota cinco vezes maior. São 2.020 vagas em Americana e 1,9 mil na metrópole. Em Santa Bárbara, município com frota 20% menor que a americanense, a abrangência da Zona Azul não chega à metade: são 900 vagas. Clique aqui e tire suas dúvidas sobre a Área Azul de Americana.

A operação da Área Azul de Americana foi concedida a uma empresa privada, a Estapar, no mês passado. Antes de terceirizar o serviço, a prefeitura aumentou de 600 para 2.020 o número de vagas nas quais é obrigatório pagar para estacionar. A cidade tem frota de 179.656 veículos, segundo o Denatran (Departamento Nacional de Trânsito), e 237.112 habitantes, de acordo com projeção feita em 2018 pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Campinas, com 1,1 milhão de habitantes, tem 898.642 veículos. Santa Bárbara, 192.536 habitantes e 142.172 veículos. Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal

O aumento no número de vagas expandiu a Área Azul, antes restrita ao Centro de Americana, para bairros próximos. A novidade desagradou muita gente. Leni Ichikawa, 61, dona de uma banca de jornais e revistas na Rua Gonçalves Dias, ao lado do Teatro Municipal, viu seu comércio se transformar numa espécie de “drive-thru”. É que quem vai lá só para pegar um jornal ou uma revista não quer gastar R$ 2,50 (valor mínimo, para uma hora de estacionamento). Alguns clientes param na frente e fazem o pedido de dentro do carro mesmo.

“Todo mundo aqui buzina, [e diz:] ‘Leni, pega um jornal pra mim, aí eu vou correndo, aí eu venho aqui correndo, eu nem sei se eu dou troco certo”, conta a comerciante. Enquanto conversava com a reportagem, todas as vagas demarcadas da rua estavam desocupadas.

Sua banca, aliás, foi palco de um acidente na manhã de ontem. Uma dentista foi até o local para comprar algumas revistas e se deparou com várias pessoas com pressa. Ela acredita que eram motoristas que tinham deixado o carro em vagas da Área Azul sem pagar ou que já estavam perto do horário limite e temiam ser multadas. Em meio à confusão, um cachorrinho deixou a banca e a dentista, para não pisar no bicho, deu um passo atrás. Desequilibrou-se e, para não cair, se segurou na porta e cortou o dedinho da mão direita. “Quase arrancou meu dedo fora, pingava sangue no chão”, contou a dentista, que pediu para não ser identificada. Ela, que está sempre naquela região, acha que a ampliação bagunçou a vida de todo mundo.

Ao lado da banca de Leni, Diego Amaro, 38, viu o faturamento diário de seu café despencar de cerca de R$ 800 a R$ 1 mil para algo em torno de R$ 100 a R$ 150. Se a coisa continuar assim, ele diz que seu negócio está acabado. “Vou fechar”, afirma.

A Emdec (Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas) afirmou que a Zona Azul na cidade foi implantada em 1995, está ultrapassada e que planeja elevar o número de vagas para 8 mil em até dois anos. Mesmo se isso se concretizar, Americana teria, proporcionalmente, mais vagas (uma para cada 88 veículos, ante uma para cada 112 em Campinas). O exemplo contrário também existe: em Piracicaba, onde o estacionamento rotativo é operado pela Estapar, o número de vagas é bem maior: 4.685. A cidade tem 307.519 mil veículos e 400.949 habitantes.

A Estapar, que não definiu o número de vagas, diz que a quantidade é adequada à realidade do município. Questionada sobre os critérios de ampliação, a prefeitura não respondeu ontem.