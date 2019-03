Área Azul ainda não teve aplicação de multas desde o início do novo sistema

Ninguém foi multado na nova Área Azul de Americana, ao menos até a última quarta-feira. A prefeitura não explica o motivo. O novo sistema de estacionamento rotativo começou a funcionar em 1º de fevereiro, com o triplo de vagas (de 600 para 2.020) e uma área de abrangência ampliada até bairros próximos ao Centro. Houve uma enxurrada de queixas de motoristas e comerciantes.

Foto: Marcelo Rocha - O Liberal.JPG

Depois de dizer que no primeiro mês só seria multado quem “abusasse”, a prefeitura anunciou, no dia 1º de março, que as autuações iriam começar de fato naquele dia. Fevereiro, disse o governo, tinha sido um mês de orientação, por isso ninguém seria penalizado.

Até o dia 20 de março, porém, a Gama (Guarda Municipal de Americana) não tinha multado ninguém, informou a prefeitura. Questionada ontem por que as multas ainda não estão sendo aplicadas, a assessoria de imprensa da prefeitura não respondeu.

Apesar de toda fiscalização e operação da Área Azul ser responsabilidade da empresa Estapar, que venceu uma licitação para administrar o estacionamento rotativo, as multas ainda ficam a cargo da Gama. A empresa flagra as irregularidades (com dez agentes e dois carros com câmeras) e as envia eletronicamente para a Utransv (Unidade de Transportes e Sistema Viário).

Um guarda então tem de ir até a unidade, sentar na frente do computador e aplicar de fato as multas, segundo o diretor da Gama, Marcos Guilherme.

Na última quinta, Guilherme disse que até a semana anterior as multas não estavam sendo aplicadas porque havia uma questão “a ser acertada” pela Utransv. Questionado sobre qual era esse motivo, ele disse que a reportagem teria de procurar Eraldo Camargo, responsável pela unidade de Trânsito. O LIBERAL não conseguiu falar com Eraldo.

Ontem, a reportagem questionou a prefeitura sobre o motivo de as multas ainda não estarem sendo aplicadas, mas não houve resposta. Procurado de novo, o diretor da Gama informou que os agentes já estão habilitados a fazer as autuações, mas não sabia se já tinham efetuado alguma.

CRÍTICAS. Além de críticas de usuários, a concessão da Área Azul foi alvo de uma denúncia do vereador Rafael Macris (PSDB) ao Ministério Público. Ele afirma que o sistema causa danos porque não há possibilidade de pagamento fracionado, as vagas de idosos estão mal distribuídas e a tarifa é mais alta que em cidades vizinhas, por exemplo.

A prefeitura determinou mudanças no sistema, entre elas a tarifa de meia hora (que só vale para quem pagar pelo aplicativo). Em audiência pública na câmara no dia 11, o chefe do Trânsito de Americana, Eraldo Camargo, disse que o motivo das reclamações é que, quando a prefeitura administrava a Área Azul, a Gama fingia que fiscalizava e a população fingia que pagava.