Apuração se encerra e servidores de Americana aceitam proposta de 13%

Sindicato finalizou a contagem nesta sexta-feira; com aprovação de reajuste salarial, greve é descartada pela categoria

Os servidores municipais de Americana aceitaram a proposta feita pela prefeitura de reajuste de 13% nos vencimentos e, portanto, descartaram a realização de greve. O SSPMA (Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Americana) encerrou o recolhimento e a apuração dos votos nesta sexta-feira (18).

Segundo o presidente do sindicato, Toninho Forti, dos 1.913 votantes, 57% se posicionaram a favor da proposta. Os trabalhadores também terão reposição de quase 20% no valor da cesta básica, que vai subir de R$ 610 para R$ 730.

Trabalhadores pediam reposição de 20%, com base na inflação – Foto: Claudeci Junior / O Liberal

A categoria pedia acréscimo 20% também no salário, com base na inflação acumulada desde março de 2019, e chegou a rejeitar um aumento de 10,16% que havia sido proposto pelo Executivo, além de aprovar a deflagração de uma greve.

O prefeito Chico Sardelli (PV) aumentou a proposta para 13% na última quarta, em reunião com representantes do SSPMA. “Está claro que não era o que o servidor estava esperando. O servidor estava esperando a reposição das perdas em sua totalidade, mas foi o que foi possível”, disse Toninho.

Segundo o sindicalista, agora, a entidade vai focar em reivindicações referentes a condições de trabalho, principalmente na área da saúde.

“O esforço que eles [servidores da saúde] estão fazendo, principalmente neste período de Covid, foi uma coisa desumana. Então, nós vamos iniciar os debates dos outros itens da pauta priorizando a saúde e, depois, todos os outros setores em conjunto”, declarou.

Toninho afirmou que, na próxima semana, vai pedir ao prefeito para designar uma comissão sobre essas questões. “A gente está com esperança de avançar bastante para compensar essa impossibilidade de a administração contemplar os trabalhadores na totalidade das perdas que nós tivemos”, apontou.

Câmara

A proposta de reajuste ainda precisa ser aprovada pelos vereadores em duas discussões. A primeira delas acontecerá em sessão extraordinária marcada para esta segunda, às 9h30. Depois, o assunto deverá voltar à pauta da câmara em sessão ordinária adiantada para quarta, a partir das 14 horas.

O aumento salarial vale a partir de 1º de março. Com relação à cesta básica, o acréscimo será retroativo a 1º de fevereiro.

De acordo com a prefeitura, haverá um impacto de R$ 42,5 milhões ao ano na folha de pagamento e de R$ 5,8 milhões anuais no valor total do vale-alimentação.