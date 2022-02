Apuração parcial aponta maioria dos servidores a favor de greve

O SSPMA (Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Americana) deve fechar apenas neste sábado a contagem da votação das assembleias realizadas pela categoria ao longo da semana. No entanto, os votos apurados até esta sexta eram, em sua maioria, a favor da greve e contra a proposta de revisão salarial feita pela prefeitura.

Toninho Forti defende vontade do servidor – Foto: Rodrigo Alonso / O Liberal

A informação é do presidente do sindicato, Toninho Forti. Em entrevista ao LIBERAL por volta das 17 horas, ele contou que, até aquele momento, a entidade havia apurado cerca de 60% dos votos. “Ainda estou recebendo pastas [com os votos]”.

Os servidores públicos municipais cobram reajuste de 20%, com base na inflação acumulada desde março de 2019. A prefeitura, porém, fez uma contraproposta de 10,16%, baseada no INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) de janeiro a dezembro de 2021.

O aumento proposto pelo Executivo, assim como a possibilidade de paralisação, foi colocado em votação entre a última terça e quinta.

Forti informou que deve ter os resultados consolidados até as 11 horas deste sábado. Segundo ele, caso a escolha pela greve prevaleça, o sindicato se colocará à disposição para um entendimento com a prefeitura.

“Nós temos de comunicar o prefeito do resultado da assembleia, da decisão soberana dos servidores, nos colocar à disposição para buscar um entendimento. E aí, no caso de não prosperar esse entendimento, a gente tem de comunicar [a prefeitura] e fazer a vontade do servidor”, declarou.

Reunião

Na próxima terça, haverá uma reunião pública sobre a campanha salarial dos servidores no plenário da câmara, às 18 horas. A vereadora Professora Juliana (PT) disse ter pedido ao prefeito Chico Sardelli (PV) para que um representante da administração esteja presente.

No entanto, segundo a parlamentar, Chico respondeu que o Executivo não deverá participar do encontro e dará andamento à negociação direta com o sindicato.

“A prefeitura e o sindicato têm feito uma série de reuniões para negociar o reajuste e as outras pautas dos servidores, mas nós entendemos que seria positivo um debate público sobre o tema”, comentou Juliana.

Procurada pela reportagem, a prefeitura não se manifestou sobre o assunto ontem.