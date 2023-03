Aprovados em concurso iniciam no 2º semestre na rede municipal de ensino

Ainda não há, porém, uma data definida para as contratações, tanto na Educação como nas outras pastas

O secretário de Educação de Americana, Vinicius Ghizini, garantiu que, na virada do semestre, a rede municipal de ensino já estará reforçada dos professores e demais profissionais aprovados no concurso público realizado pela prefeitura.

“Nós temos novos projetos e precisamos daquele recurso que é o mais importante de todos na educação. É importante o prédio, é importante a apostila, é importante o material escolar. Mas, de tudo isso, o mais importante é o recurso humano”, disse o secretário nesta segunda-feira, durante participação no programa Liberal no Ar, da Rádio Clube (AM 580).

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Ainda não há, porém, uma data definida para as contratações, tanto na Educação como nas outras pastas da administração municipal, de acordo com o Executivo.

O resultado final do concurso foi divulgado em 28 de fevereiro pelo Avança SP, instituto responsável pelo processo. Ao todo, 30.277 pessoas realizaram as provas nos dias 22 e 29 de janeiro. Eles concorreram a 298 vagas, distribuídas em 92 cargos. Os salários variam de R$ 1.653,70 a R$ 13.419.