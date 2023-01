Aprovados em concurso da Educação serão contratados a partir de março

Os candidatos que forem aprovados no concurso público da Prefeitura de Americana, na área da Educação, serão contratados a partir de março, segundo o secretário municipal da pasta, Vinicius Ghizini. As provas estão marcadas para os dias 22 e 29 deste mês.

“Vamos começar pela Educação. Vamos contratar monitores escolares, vamos contratar escriturários para as nossas escolas, que são aquelas pessoas que dão suporte na secretaria, e vamos contratar professor pensando sempre na valorização profissional, inclusive salarial”, disse Ghizini nesta quarta-feira, durante participação no programa Liberal no Ar, da Rádio Clube (AM 580).

Segundo o secretário, as contratações vão possibilitar avanços na rede municipal. Ghizini citou como exemplo o retorno do ensino de inglês para alunos do 1º ao 5º ano do ensino fundamental. A retomada está prevista para o início de 2024, conforme o LIBERAL noticiou na última terça.

Secretário Vinicius Ghizini prevê avanços na rede – Foto: Junior Guarnieri / LIBERAL

“Nós vamos conseguir atender algumas demandas históricas da nossa rede, porque temos alguns profissionais que, ao longo dos anos, foram desligados, se aposentaram. Tivemos também alguns episódios de exoneração dos nossos servidores”, afirmou.

Ao todo, o concurso visa preencher 298 vagas. Destas, 119 são para professores: 38 de creche, três de artes, três de ciências, três de educação física, três de geografia, três de história, três de inglês, três de língua inglês, três de matemática, 19 de educação infantil, 34 de ensino fundamental 1, um de educação especial, um de piano, um de percussão e um desportivo.

Na Educação, também há cinco vagas para inspetor de alunos, 30 para monitor escolar e cinco para pedagogo.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Haverá prova em dois horários no dia 22: às 9h, para candidatos aos cargos de professor de educação infantil, professor de ensino fundamental 2 de português, matemática e história, professor de educação especial, professor de escola de música voltado para percussão e professor desportivo; e às 14h, para professor de creche, professor de ensino fundamental 1, professor de ensino fundamental 2 de artes, ciências, educação física, geografia e inglês, e professor de piano.

No dia 29, as provas ocorrem nos mesmos horários: às 9h, para cargos de ensino fundamental completo e incompleto, e cargos de ensino superior completo, exceto professor; e às 14h, para cargos de ensino médio completo e técnico.