Aprovada volta de ônibus gratuito para idosos a partir dos 60 em Americana

A Câmara de Americana aprovou nesta quinta-feira, por unanimidade, o projeto de lei que prevê a retomada da gratuidade para idosos de 60 a 64 anos no transporte coletivo urbano. A proposta, de autoria da prefeitura, ainda precisa passar por mais uma votação na próxima semana.

Ao LIBERAL, o Executivo informou, por meio da Utransv (Unidade de Transportes e Sistema Viário), que vai definir a data do retorno do benefício somente após a sanção da lei.

Segundo a propositura, para ter acesso à gratuidade, os interessados precisarão se cadastrar no site da prefeitura, por meio da Central de Atendimento Digital.

O cadastro deve conter RG, CPF ou CNH (Carteira Nacional de Habilitação), comprovante de endereço atestando que a pessoa reside em Americana e uma foto recente. Quem tem 65 anos ou mais já possui isenção.

Atualmente suspenso, o benefício para idosos de 60 a 64 anos estava previsto numa lei de 2017, que foi julgada inconstitucional pelo TJ-SP (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo) em fevereiro deste ano. Os usuários começaram a perder o direito à gratuidade em agosto.

A lei havia sido criada por meio de um projeto do então vereador Alfredo Ondas. No entanto, de acordo com a Justiça, cabe apenas ao Poder Executivo propor isenção de pagamento de tarifa de transporte coletivo. Então, para que o benefício volte a vigorar, a prefeitura elaborou uma proposta por contra própria.

Nesta quinta, durante a discussão sobre o projeto, o vereador Juninho Dias (MDB) sugeriu que a administração divulgue amplamente as informações sobre a gratuidade. “Muitas pessoas não têm acesso às redes sociais, à internet, e às vezes tem dificuldade de ter essas informações”, afirmou.

O vereador Vagner Malheiros (PSDB) destacou a importância da câmara para a existência desse benefício, uma vez que, apesar da inconstitucionalidade, a ideia partiu de um integrante da Casa.

“Eu quero aqui realçar o papel da Câmara de Vereadores, porque, se nós estamos votando esse projeto hoje, é por conta da ideia do projeto do dr. Ondas”, disse.