‘Aprendi a ter paciência’, diz prefeito Omar Najar

Depois de um início difícil, em que assume ter se sentido “sem ter para onde correr”, o prefeito de Americana, Omar Najar (MDB), se prepara para encarar os dois últimos anos do seu mandato. Embora já esteja à frente da administração há quatro anos – os dois primeiros foram um mandato tampão – só agora ele começa a ver “as coisas amadurecerem”, mas isso não o impede de fazer planos e projetar o que espera para o município até 31 de dezembro de 2020.

Com uma dívida com precatórios na casa dos R$ 200 milhões – R$ 380 milhões já foram pagos – Omar terá mais desafios pela frente. Sanar a crise no abastecimento de água com obras no setor, equacionar os problemas do Hospital Municipal e encontrar maneiras de escoar um trânsito intenso numa cidade que não tem muito para onde crescer estão entre eles.

O Omar enfrentador do início parece já não ser tão assim. Ele admite estar mais paciente, conforme dito em entrevista ao LIBERAL na manhã da última quinta-feira. Atribui a mudança ao amadurecimento, mas também às experiências que a política tem lhe proporcionado.

Em quase uma hora de conversa no gabinete, respondeu às perguntas sem precisar de tempo para pensar, principalmente a última. Ao ser questionado sobre como acha que as pessoas irão lembrar do Omar prefeito no futuro, mostrou bom humor e plena consciência do temperamento forte. Demonstrou também não estar muito preocupado com isso.

LIBERAL – O senhor está no seu segundo mandato, mas vai completar somente agora quatro anos como prefeito de Americana. O que se arrepende de ter feito e de não ter feito neste período?

Omar Najar Procuramos fazer o que era possível e algumas coisas foram difíceis de cumprir. Os primeiros dois anos foram bem complicados, pegamos a prefeitura em estado de calamidade e para conseguir equalizar, infelizmente, tivemos que tomar a decisão de calamidade financeira porque a situação era realmente complicada. Mas agora estamos conseguindo colocar em dia e planejar investimentos.

Embora venha de uma família com tradição na política, o senhor se decepcionou com a política, com as pessoas envolvidas nesse meio?

Omar Najar É uma satisfação muito grande fazer política. Sempre pensei em fazer com seriedade e transparência, mostrar que é viável. Mas é um ambiente onde ocorre decepção. Tem decepção com amigos e com outros políticos porque, às vezes, você está contando com uma pessoa e, por fim, por interesse próprio, ela faz diferente do que foi tratado. Então, decepções existem, fazem parte do dia a dia na política. A vida é assim e o ser humano, como dizem, é um ser esquisito.

O Omar de hoje aparenta ser bem diferente do Omar que assumiu a prefeitura pela primeira vez. Um prefeito menos enfrentador e mais ambientado ao jogo político. No que o senhor acha que mudou nestes anos?

Omar Najar Aprendi a ter mais paciência. No princípio estava muito aceso. Quando assumi, a situação era de desespero e eu não sabia para que lado correr. Como empresário e industrial eu nunca tinha sofrido tanto assédio e tanta cobrança. Era o município que estava devendo, mas eu me sentia bem mal em dizer que não tinha dinheiro e tendo que convencer o credor. Talvez essas experiências da vida pública tenham mudado algo. Fiquei com mais paciência. A política não é como algo particular que você manda fazer e no outro dia já está pronto. Política é um negócio demorado, mas é gostoso agora, após quatro anos, ver as coisas começarem a amadurecer.

Diante de problemas como o desabastecimento de água que a cidade sofreu nos últimos dias, há possibilidade de se retomar a discussão da terceirização do DAE?

Omar Najar Pegamos o DAE com uma dívida de quase R$ 50 milhões em banco. Conseguimos colocar em dia e, hoje, o DAE tem R$ 43 milhões em conta para fazer os investimentos necessários para sanar essa falta de água. Agora que sanamos o DAE, eu não penso e não tenho interesse em privatizar. Se fizer os investimentos necessários, o DAE é rentável.

Um dos grandes objetivos do seu pai, o ex-prefeito Abdo Najar, quando assumiu o cargo era cuidar da rede de água e esgoto. Cinquenta anos depois, o abastecimento de Americana enfrenta problemas recorrentes. O que é realmente possível fazer nesta área nestes dois anos que lhe restam?

Omar Najar Eu quero fazer a nova estação de tratamento de água porque a atual está com problema. E os reservatórios, porque as administrações passadas não pensaram em fazer. Não fizeram nada e ainda deixaram uma dívida astronômica. O DAE servia apenas como banco para prefeitura. Chegamos numa situação de emergência em Americana e estamos sofrendo por isso. Veja o bairro Terramérica. Aprovaram apartamentos, mas não pensaram na água. Antes de ser candidato eu já falava “a água é importante, o DAE é importante”.

Tem alguma característica do seu pai enquanto prefeito que o senhor tenta aplicar na sua gestão?

Omar Najar O tempo é outro. O Brasil está diferente, mas uma coisa básica que ele sempre falou é sobre o cuidado com o dinheiro público. É preciso se preocupar dez vezes mais com o dinheiro público do que com o seu próprio porque o dinheiro público você terá que prestar contas.

A gestão de seu pai ficou marcada também pelo alargamento da Avenida Cillos. O senhor foi responsável pelas mais drásticas mudanças no trânsito da cidade nos últimos anos. Depois das críticas que recebeu em um primeiro momento, que avaliação faz das mudanças?

Omar Najar Eu não fiz da minha cabeça. Fiz de acordo com pareceres técnicos. E os técnicos me falaram que funcionaria. Me lembro das mudanças da Rua Dom Pedro. O que eu recebi de crítica foi uma coisa do outro mundo. Mas com o apoio dos técnicos a gente conseguiu provar que era a melhor opção, porque não sou engenheiro de tráfego. Tenho que me basear nos projetos dos engenheiros que conhecem o ramo. Sobre as mudanças no Viaduto Amadeu Elias, o pessoal da Colina ficou chateado? Acredito que ficou. Mas até junho vamos concluir a alça do Viaduto João Romano e isso vai facilitar muito para o pessoal da Colina. Se você não tem personalidade e for “Maria vai com as outras”, teria voltado atrás porque recebi muitas críticas. Se eu fosse um político de carreira, talvez tivesse voltado atrás, mas eu não estou querendo fazer média com ninguém. Estou querendo fazer o melhor para a cidade.

Foto: João Carlos Nascimento/O Liberal

A gestão do senhor pretende fazer novas mudanças no trânsito da cidade?

Omar Najar Temos o alargamento do Viaduto Amadeu Elias, um projeto que na época foi negociado com a ALL [América Latina Logística, concessionária da linha férrea] e agora é a Rumo que assumiu. Recebi a diretoria da Rumo que veio tomar pé da situação. Existe um TAC [Termo de Ajuste de Conduta] assinado.

Ela prometeu logo no início do ano me trazer uma posição sobre isso. Entendo que não será uma obra complicada. Seria fácil. As propriedades ao lado são do município e não teríamos dificuldades para desapropriar.

Na saúde, o senhor pretende insistir em repassar o Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi para o Estado?

Omar Najar A promessa do Márcio França [atual governador pelo PSB e candidato à reeleição derrotado] é que se ele assumisse novamente o Hospital Municipal seria do Estado. Isso seria um alívio grande para o município e ter um estadual aqui seria interessante para Americana e para outras cidades da região, mas infelizmente ele não teve sucesso. Agora veremos com o novo governo se vai ser possível. Ele [o governador eleito João Doria] ganhou a eleição em Americana e poderia olhar com bons olhos para isso. Gastamos R$ 190 milhões por ano para bancar o hospital. Se passarmos para o Estado teremos condições de melhorar em 200% a rede de postinhos. Tentamos também com a Unicamp. Estamos tentando de todo lado sair do hospital. Uma vez o [Geraldo] Alckmin [ex-governador do Estado] chegou para mim e falou: ‘Omar, toda cidade que se meter a ter hospital não aguenta. A responsabilidade é do Estado’. Quando foi feito o de Americana, o município estava numa situação muito boa, mas o futuro chegou e, com as perdas de arrecadação e com as crises que vieram, hoje é difícil manter.

Se a lei permitisse, gostaria de ficar mais um mandato à frente da prefeitura?

Omar Najar Ser prefeito não é difícil, mas é preciso arrumar uma equipe boa. Agora é que temos uma equipe “azeitada” e funcionando. Não é que eu gostaria. A lei até me permite, porque assumi no dia 9 e não em 1º de janeiro de 2015, e existem pareceres de que cheguei a cumprir 50% do mandato. Então, a lei permite que eu seja candidato, mas só Deus sabe. Vamos ver como vai ser. É cedo ainda para pensar em sucessão.

Como acha que irão lembrar do prefeito Omar Najar no futuro?

Omar Najar Como uma bomba de pavio curto (risos). Sinceramente, lembrar do quê? Que eu fui muito teimoso. Sei lá. Eu procuro fazer o que é possível fazer e que Deus me dê condições de terminar esse mandato e continuar fazendo as coisas com a maior transparência possível.