Apreensão de armas no 1º semestre de 2023 é a maior registrada desde 2006

As forças policiais retiraram de circulação 49 armas somente no primeiro semestre deste ano em Americana, o maior número já registrado desde 2006, quando 50 armas foram apreendidas. Os dados foram divulgados pela SSP (Secretaria de Segurança Pública) nesta terça-feira.

Para o delegado da DIG (Delegacia de Investigações Gerais), Lúcio Antônio Petrocelli, o fato de ter arma em casa, ainda que seja legalizada, nem sempre dá mais segurança.

Armas apreendidas no Jd. Bertoni, no início deste mês – Foto: Polícia Militar / Divulgação

“O proprietário precisa ter cuidado para não se tornar um alvo fácil para os bandidos. Eles monitoram essas pessoas que possuem um arsenal de armas, porque sabem que se entrarem em uma casa de um colecionador podem levar seis, sete ou oito armas”, explicou o delegado.

Petrocelli afirmou ainda que essas armas acabam caindo em mãos erradas e serão utilizadas em crimes como roubos, latrocínios ou homicídios. “Acho que tudo precisa de um equilíbrio”, completou.

Em 2019, o ex-presidente Jair Bolsonaro assinou um decreto que beneficiou os CACs (Colecionadores, Atiradores Desportivos e Caçadores), inclusive com a permissão para que esses grupos pudessem ir de casa ao lugar de treinamento.

“Teve uma facilitação muito grande de compras. Houve uma importação muito grande de armas, abrindo uma possibilidade de aquisição que agora está se fechando. Venderam mais armas do que anteriormente. Elas acabavam indo na mão dos criminosos”, explicou o delegado.

Na última semana, o presidente Lula (PT) declarou que “quase” todos os estandes de tiros devem ser fechados, com exceção dos que são destinados para as polícias Civil, Militar e para o Exército.

APREENSÕES

Em Americana, por exemplo, o delegado acrescenta que os fuzis, carabinas e pistolas que foram localizados durante as operações na região são frutos das ações que foram intensificadas pela corporação, por meio das investigações, inclusive contra o crime organizado.

O comandante do 19º BPM/I (Batalhão da Polícia Militar do Interior), tenente-coronel Adriano Daniel, disse que estimula os PMs na apreensão de armas, pois é uma forma de prevenir outros crimes contra o patrimônio, como roubo e latrocínio, e também homicídio.

“Toda semana realizamos nossa reunião de análise crítica para discutirmos a nossa produtividade, como pessoas presas, traficantes detidos e, entre todos esse itens, também a apreensão de armas, que é uma de nossas bandeiras”, afirmou.

No início do mês, por exemplo, a uma denúncia anônima ajudou a PM (Polícia Militar) na localização de três espingardas, uma pistola e 447 munições de diferentes calibres, incluindo fuzis, dentro de uma caixa na laje de uma residência no Jardim Bertoni, em Americana. Naquela ocasião, o responsável pelas armas e munições não foi localizado.