Apreensão de armas de fogo pela polícia cresce e tem maior número desde 2017

Denúncia anônima ajudou Polícia Militar a apreender armas em uma casa no Jardim Bertoni, em julho do ano passado - Foto: Polícia Militar_Divulgação copy

O ano de 2023 registrou o maior número de apreensões de armas de fogo em Americana desde 2017, conforme estatísticas da SSP (Secretaria Estadual da Segurança Pública). Entre janeiro e dezembro do ano passado, foram realizadas 77 apreensões, um aumento de 40% em relação ao ano anterior, quando foram recolhidas 55 armas.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Guaracy Mingardi, membro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, atribui a alta nas apreensões ao aumento da circulação de armas, muitas das quais ilegais. Ele afirma que, embora a posse de arma não seja necessariamente ilegal, algumas estão sendo utilizadas de maneira irregular.

Mingardi explica que o governo anterior facilitou a aquisição de armas, o que levou a um aumento na circulação, inclusive de armas ilegais. A edição de um novo decreto de armas em julho de 2023 pelo atual governo, porém, impôs restrições mais rígidas a circulação e acesso a armas no País, transferindo a fiscalização do armamento e munição do Exército para a Polícia Federal.

No caso do porte para defesa pessoal, por exemplo, o novo decreto reduz de quatro para duas as armas permitidas, e as munições, de 200 por arma, por ano, para 50. Também volta a ser exigida a comprovação de “efetiva necessidade”. A nova regulamentação remonta a parâmetros de 2018 sobre armas curtas. Pistolas 9mm, ponto 40 e ponto 45 voltam a ser de uso restrito às forças de segurança.

Em 2017, foram apreendidas 83 armas em Americana, número que caiu para 73 no ano seguinte. Em 2019, foram 62 apreensões, seguidas por 58 em 2020, 46 em 2021 e 55 em 2022.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

O delegado da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Americana, Lúcio Petrocelli, credita o aumento no número de apreensões às operações policiais e à política do governo anterior que facilitou a aquisição de armas.

O comandante do 19º BPM/I (Batalhão da Polícia Militar do Interior) de Americana, tenente-coronel Adriano Daniel, destaca que o aumento no ano passado é resultado do trabalho conjunto entre as polícias Militar e Civil e Guarda Municipal, aliado a uma abordagem estratégica embasada em dados concretos.

Ele ressalta que a Polícia Militar implementa um diagnóstico de produção operacional que permite um acompanhamento minucioso das ações policiais em toda a área de atuação, possibilitando um remanejamento estratégico que torna as operações mais ágeis e eficientes.