App quer evitar desperdício de 16 toneladas de alimento em Americana

Criada em 2021 pelo empreendedor Lucas Infante com o objetivo de evitar o desperdício de alimentos, a startup Food To Save chega a Americana com o propósito de impedir, até o final deste ano, que ao menos 16 toneladas de alimentos sejam descartadas de maneira inadequada.

A plataforma conecta estabelecimentos com sobras de alimentos ao consumidor final. Dessa forma, o produto que seria descartado é vendido com descontos de até 70%.

CEO diz que startup evitou descarte de 400 toneladas – Foto: Divulgação

“São produtos próximos da data de validade, que não foram consumidos ao longo do dia ou que possuem pequenas imperfeições e antes eram descartados, mas ainda aptos para consumo. Nós conectamos a milhares de usuários, ou seja, damos uma nova oportunidade a esse produto, além de gerar um benefício para o estabelecimento em forma de uma receita incremental”, explica Lucas, CEO da Food To Save.

De acordo com ele, a experiência é muito simples. O consumidor coloca seu CEP no aplicativo (disponível para iOS e Android) e logo vê uma relação de estabelecimentos parceiros no seu entorno. Depois é só fazer o pedido e receber por delivery ou retirar no local.

“Americana foi selecionada por uma estratégia da Food To Save no interior. É uma praça muito apta para receber o modelo de negócios e a gente já tinha usuários em estabelecimentos pré-cadastrados na plataforma, então é uma movimentação de expansão da startup no interior do Estado”, afirma o CEO.

Desde que foi fundada, a foodtech já evitou o descarte de mais de 400 toneladas de alimentos na capital paulista, no Grande ABC, em Campinas e no Rio de Janeiro. Em Americana, a startup inicia a operação com 15 parceiros, entre eles, a Formiguinha Doçaria e a Padaria Amizade.

“Somos um movimento contra o desperdício de alimentos utilizando a tecnologia como facilitadora. E o papel dos estabelecimentos é muito importante, primeiro em entender que não faz sentido em desperdiçar aquele alimento e, por outro lado, encorajando outros empreendimentos e até outros consumidores a evitar esse desperdício, ou seja, provocando um consumo mais consciente”, conclui Lucas.