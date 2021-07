App movimenta mais de 400 oportunidades no ramo alimentício

Desde que foi lançado, em setembro do ano passado, o aplicativo Freelou!, criado por seis empresários de Americana para viabilizar a contratação de freelancers do ramo alimentício, movimentou mais de 400 oportunidades de trabalho.

Além de Americana, as vagas de emprego abrangem Santa Bárbara d’Oeste, Nova Odessa, Sumaré, Hortolândia e também Piracicaba.

App movimentou mais de 400 oportunidades de trabalho – Foto: Reprodução

A ferramenta foi desenvolvida na tentativa de ajudar um dos setores mais afetados pela pandemia do novo coronavírus (Covid-19). Atualmente, o aplicativo tem cerca de 85 estabelecimentos cadastrados e mais de duas mil pessoas registradas.

O recurso permite que o dono do estabelecimento e o trabalhador informal filtrem as vagas de acordo com horário de trabalho, dias da semana disponíveis, distância entre o freelancer e restaurante e valor de mão de obra.

“O aplicativo tem sido muito relevante porque nesse período de dificuldade a gente sabe que muitos estabelecimentos não estão conseguindo bancar um time fixo”, afirmou Marcelo Oliva, um dos fundadores do projeto da ferramenta.

Proprietária do restaurante Madressilva, Daniela La Selva, afirma que recorreu ao aplicativo por várias vezes nos últimos meses e hoje tem no quadro de funcionários uma profissional que conheceu por meio da ferramenta.

“Nosso restaurante ficou fechado e quando retomamos o atendimento presencial contamos com o aplicativo”, disse.

Para o freelancer, o serviço não tem custo. Já o estabelecimento pode realizar cerca de três contratações gratuitas e, após o período de teste, paga uma assinatura mensal de R$ 79,9. O aplicativo está disponível para Android e iOS.