App de Americana liga entrega a entregadores

A Kartero foi criada e desenvolvida em 2019 pelo americanense Thiago Dell’Agnese - Foto: Divulgação

Uma startup de Americana criou um aplicativo que permite que qualquer empresa ou pessoa possa chamar um entregador a hora que precisar, funcionando como uma espécie de “Uber de mercadorias”.

A Kartero foi criada e desenvolvida em 2019 pelo americanense Thiago Dell’Agnese, que agora mora na Itália e atua como diretor técnico e de operações da empresa, que também tem como sócios o diretor comercial Ronnye de Freitas e o diretor de marketing Ricardo Forti.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Após o cadastro, qualquer pessoa, física ou jurídica, pode utilizar o aplicativo e solicitar os serviços de entrega de qualquer entregador registrado no aplicativo, como um ciclista, para pequenas distâncias, um motoboy, para entregas mais rápidas, ou até um carro, para o transporte de objetos mais pesados.

Ao solicitar um entregador e inserir os dados como o endereço da entrega, o aplicativo calcula automaticamente o valor da tarifa, que será debitado do cartão de crédito do solicitante quando a entrega for concluída.

Quando o entregador estiver online no sistema, ao ser notificado sobre uma nova entrega, recebe também um aviso com o valor que receberá do serviço, podendo aceitar ou não o pedido. Os valores são transferidos ao entregador na sua conta de cadastro. A Kartero fica com uma porcentagem do valor de entrega.

Além de Americana, o serviço, que entrou em operação plena em março, também está disponível em Santa Bárbara d’Oeste e Nova Odessa. No entanto, a expectativa dos fundadores é de expansão a cobertura do aplicativo para boa parte do Estado ainda este ano.

“Como as pessoas estão evitando sair nesta época de pandemia, é a solução que faltava. Queremos que quando uma pessoa precise levar uma roupa para a amiga ou entregar um documento para um escritório, ele entre no app e chame um entregador”, afirmou Thiago.

O LIBERAL no seu e-mail: se inscreva na nossa newsletter

A Kartero diz possuir mais de 1,5 mil motoristas e entregadores pré-cadastrados, sendo que a plataforma realiza mais de 100 entregas ao mês somente em Americana. O app está disponível na Google Play ou na Apple store.