Aposta realizada em Americana fatura R$ 22 mil na quina da Mega-Sena

Uma aposta de Americana, que foi feita na Via Brasil Loterias, acertou cinco dos seis números da Mega-Sena e faturou R$ 22,8 mil na noite de quinta-feira (4), no sorteio do concurso 2745, realizado pela CEF (Caixa Econômica Federal).

O prêmio principal, no valor de R$ 162 milhões, foi dividido entre três sortudos, que são dos municípios de Planalto (RS), Garibaldi (RS) e Rio de Janeiro (RJ). Os números sorteados foram: 02-05-07-11-52-57.

O próximo sorteio será realizado neste sábado (6) e tem prêmio máximo estimado de 3,5 milhões.

Na RPT (Região do Polo Têxtil), da qual fazem parte os municípios de Americana, Santa Bárbara d’Oeste, Nova Odessa, Sumaré e Hortolândia, outros apostadores acertaram a quadra da Mega-Sena. Confira:

Americana: 14 pessoas ganharam R$ 726,50 cada, em apostas simples de seis números. Um jogo com sete números deu ao sortudo o valor de R$ 2,1 mil e um bolão foi premiado com R$ 7,2 mil.

Santa Bárbara d’Oeste: 10 pessoas ganharam R$ 726,50 cada, ao jogarem com seis números. Uma lucrou R$ 2,1 mil com sete números apostados.

Nova Odessa: Quatro pessoas ganharam R$ 726,50 cada em jogos de seis números e um bolão com 10 cotas faturou R$ 7,2 mil.

Sumaré: 12 apostas simples faturaram R$ 726,50 cada e um bolão com seis cotistas ganhou R$ 726,50.

Hortolândia: 12 pessoas ganharam R$ 726,50 cada, ao jogarem com seis números. Uma pessoa ganhou R$ 2,1 mil com sete números e, por fim, uma aposta faturou R$ 4,3 mil com oito números.