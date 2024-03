Aposta feita em Americana fatura R$ 1,35 milhão na Loteria Federal

Uma aposta feita em Americana, no último sábado (23), faturou o valor de R$ 1,35 milhão no jogo da Loteria Federal. A aposta levou o primeiro prêmio do sorteio.

Na modalidade são sorteados cinco prêmios, sendo que os demais saíram para moradores de Curitiba (PR), São Paulo (SP) e Porto Alegre (RS):

1º prêmio – R$ 1.350.000,00, para Americana (SP)

2º prêmio – R$ 15.500,00, para Curitiba (PR)

3º prêmio – R$ 14.000,00, para São Paulo (SP)

4º prêmio – R$ 13.000,00, para Porto Alegre (RS)

5º prêmio – R$ 12.227,00, para São Paulo (SP)

As apostas da Loteria Federal são feitas duas vezes por semana: às quartas-feiras e aos sábados. O bilhete custa R$ 40 e pode ser dividido em dez frações, no valor de R$ 4 por fração.