Aposta feita em Americana acerta a quina da Mega-Sena e fatura R$ 125 mil

Uma aposta feita em Americana acertou os cinco números da Mega-Sena, sorteada na noite deste sábado (13), e faturou R$ 125 mil. O jogo foi feito em uma lotérica do Centro. Outras 18 pessoas no país também lucraram com a quina.

Como ninguém acertou as seis dezenas (01-26-31-34-42-45), que pagariam o prêmio principal, o valor acumulou e deve pagar cerca de R$ 21 milhões no próximo sorteio.

Ainda em Americana, outros quatro sortudos acertaram quatro números faturando assim R$ 1.581,90 cada.

Região

Outras cidades da região também tiveram sorte neste sábado. Outras oito apostas, sendo uma em Santa Bárbara, uma em Nova Odessa, quatro em Sumaré e duas em Hortolândia, também fizeram a quadra e levaram R$ 1.581,90 cada.