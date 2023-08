Aposta de Americana leva R$ 49 mil na quina da Mega-Sena

Uma aposta de Americana faturou R$ 49.036,67 na quina do concurso 2.618 da Mega-Sena, neste sábado (5). O jogo foi feito em uma unidade lotérica que fica na Avenida Brasil, a Via Brasil.

O vencedor levou o prêmio sozinho para casa, pois se tratava de uma aposta simples. Ele jogou em seis números e acertou cinco deles. Não houve jogador que acertou todos os seis números.

No município houve ainda outras 13 apostas vencedoras na quadra, com acerto de quatro números. Cada uma levou R$ 920,04. Uma delas foi feita na mesma lotérica do vencedor da quina e outras duas via internet banking.

Acompanhando a sorte na Região do Polo Têxtil, ainda com quatro números, levaram o prêmio de mesmo valor mais 12 apostas de Sumaré, 11 de Hortolândia e dez de Santa Bárbara d’Oeste.