Aposta de Americana garante prêmio de R$ 61,5 mil em quina da Mega-Sena

Um apostador de Americana acertou cinco números no concurso 2.570 da Mega-Sena, realizado neste sábado (4), e faturou R$ 61.594,54 em uma aposta simples, feita em uma unidade Daniel Baldin Loterias, que não teve o bairro divulgado.

Os números sorteados no evento realizado no Espaço da Sorte, na capital paulista, foram: 08, 18, 26, 27, 47 e 50.

Uma aposta de Vila Velha (ES) acertou as seis dezenas e faturou R$ 33.139.056,49. No total, foram 75 apostas ganhadoras da quina, com prêmio de R$ 61.594,54, e 5.940 apostas ganhadoras da quadra, com prêmio de R$ 1.111,01.

Outros 16 jogadores de Americana acertaram quatro números, sendo que dois garantiram R$ 3.333 e o restante, R$ 1,1 mil. O próximo concurso, previsto na quarta-feira (8), tem prêmio estimado em R$ 3 milhões.