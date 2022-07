Aposta de Americana fatura R$ 660,8 mil no ‘Dia de Sorte’

Uma aposta feita em Americana faturou um prêmio de R$ 660.894,53 do Dia de Sorte, uma das loterias mantidas pela Caixa Econômica Federal. Os números vencedores do concurso 622, sorteado no Espaço da Sorte, em São Paulo, foram: 04-09-11-22-25-28-29.

Na aposta simples do Dia de Sorte, que custa R$ 2, o apostador escolhe sete de 31 números disponíveis e mais um “Mês da Sorte”. São sorteados exatamente sete números para a faixa principal do prêmio.

A aposta feita em Americana, em uma das unidades da Baldin Loterias, teve nove números, segundo a Caixa – o custo desta aposta é de R$ 72. Ainda é possível escolher até 15 números, mas neste caso a aposta custa R$ 12.870.

Além da faixa principal, houve 88 apostas com seis acertos que renderam R$ 1.242,55 aos apostadores. A loteria também premia as faixas de cinco e quatro acertos, além do “Mês da Sorte”.