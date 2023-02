Aposta de Americana fatura R$ 52 mil em quina da Mega-Sena

Mais uma vez ninguém acertou as seis dezenas e o prêmio acumulou, chegando a R$ 135 milhões para o sorteio de sábado

Um apostador de Americana acertou os cinco números do Sorteio 2560, da Mega-Sena, realizado na noite desta quarta-feira (1°) e faturou R$ 52,1 mil em uma aposta simples. O jogo foi feito na Baldin Loterias. O bairro da agência não foi divulgado.

Na nossa região, em Campinas, também houve um outro sortudo, que levou para casa o mesmo valor.

Já no prêmio máximo, no entanto, ninguém acertou os seis números da Mega-Sena e o valor acumulou em R$ 135 milhões. O próximo sorteio será no sábado (4).

Os números sorteados nesta quarta foram: 04-05-17-20-48-52.

Quadra: Em Americana, 12 pessoas acertaram os quatro números e ganharam R$ 837,78 e outras duas apostas, de bolão, faturaram R$ 5 mil e 2,5 mil