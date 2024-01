Aposta feita em Americana acerta a quina na Mega-Sena e fatura R$ 49 mil

Ninguém acertou as seis dezenas do prêmio principal e o valor acumulou para R$ 65 milhões

Uma aposta feita em Americana acertou os cinco números da Mega-Sena na noite desta quinta-feira (25) e faturou R$ 49 mil. Outros moradores da RPT (Região do Polo Têxtil) também lucraram com o jogo ao acertarem a quadra, que rendeu R$ 1.044.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Os números sorteados no concurso 2680 foram 03-11-42-45-46-57. Ninguém acertou as seis dezenas do prêmio principal e o valor acumulou para R$ 65 milhões. O próximo sorteio será neste sábado (27).

Na quadra, em Americana, um bolão com dez cotas faturou R$ 3.133,90 (cada integrante ganhou R$ 313,39) e outras seis pessoas ganharam R$ 1.044,64 em jogos individuais.

Nas demais cidades da RPT, houve ganhadores em Santa Bárbara (3), Sumaré (4), Hortolândia e Nova Odessa, com um ganhador em cada.