Aposta de Americana fatura R$ 3,3 milhões na Lotofácil

Aposta de Americana ganhou na Lotofácil nesta segunda – Foto: Imagem de Joel santana Joelfotos por Pixabay

Uma aposta registrada em Americana, na lotérica Via Brasil, na Avenida Brasil, faturou R$ 3.329.781,65 no sorteio do concurso 3010 da Lotofácil, realizado na noite desta segunda-feira (22), pela Caixa Econômica Federal, em São Paulo.

O prêmio máximo foi de R$ 3.296.004,35 para 15 acertos, mas o sortudo ainda faturou mais R$ 33.777,30, referentes aos 15 prêmios de 14 dezenas que a mesma aposta lhe rendeu. Cada bilhete com essa quantidade de acertos recebe R$ 2.251,82.

Os números sorteados foram 01-02-03-06-07-08-11-12-14-15-16-17-18-20-25 e a aposta vencedora foi feita com 16 dezenas, custando R$ 48. Um jogo simples da Lotofácil, com 15 dezenas marcadas, custa R$ 3.

Ainda na RPT (Região do Polo Têxtil), uma aposta de Sumaré acertou 14 dezenas e faturou R$ 2.251,82.

O próximo sorteio da Lotofácil será realizado nesta terça-feira (23) e tem estimativa de prêmio máximo de R$ 1,7 milhão, segundo a Caixa.