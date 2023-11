Aposta de Americana acerta quina da Mega e fatura R$ 64 mil

Um bilhete registrado pela internet, de um apostador de Americana, acertou cinco dos seis números sorteados no concurso 2659 da Mega-Sena, na última quinta-feira (23). Com isso, o sortudo faturou uma bolada no valor de R$ 64.043,99, junto com outros 22 ganhadores.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

As dezenas sorteadas foram: 11 – 36 – 46 – 53 – 55 – 60. Não houve nenhum acertador dos seis números. Além disso, 1.291 apostas tiveram quatro acertos e cada uma tem direito ao valor de R$ 1.629,97.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Sendo assim, o prêmio máximo da Mega-Sena acumulou e tem estimativa de R$ 26 milhões para o próximo sorteio, que será feito neste sábado (25). A aposta simples, com seis números, custa R$ 5, podendo ser feita em uma casa lotérica ou online, pelo site da Caixa.