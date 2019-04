Aposentado reclama de vazamento no Parque das Nações

Foto: Marcelo Rocha - O Liberal.JPG

O aposentado João Jorge de Lucas, de 72 anos, reclama de um vazamento de água na Rua Senegal, no Parque das Nações, em Americana. O problema começou no dia 6 de abril e até agora não foi resolvido, segundo o morador.

“Liguei várias vezes no DAE (Departamento de Água e Esgoto), meus vizinhos também disseram que ligaram, mas não teve solução e nem prazo para arrumar. Fica vazando água o dia todo. Imagina quanta água já foi”, comentou João.

Morador do bairro há nove anos, ele afirma que são frequentes problemas de canos estourados na região. Entretanto, não se recorda de situação anterior em que tenha levado tantos dias para arrumar o vazamento. “Quase toda semana (o DAE) está mexendo em alguma rua. Só na minha já foram umas quatro vezes, disse.

Através da assessoria de imprensa da Prefeitura de Americana, o DAE (Departamento de Água e Esgoto) informou que a autarquia foi informada do problema no dia 8 de abril. Já o reparo no local está programado para ser efetuado ainda nesta quarta-feira, de acordo com as informações prestadas pela assessoria.

