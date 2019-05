Aposentado reclama de calçada com mato alto

Um morador de Americana reclama de mato na calçada da Rua dos Professores, em frente à escola Heitor Penteado. De acordo com o aposentado João Carlos Oliveira, de 57 anos, a situação traz riscos aos pedestres.

Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal

“Está difícil passar pela calçada, o mato está tomando conta. Se uma pessoa estiver passando por ela, outra tem que passar na rua, é um perigo”, afirmou João Carlos.

O morador disse que a situação já se arrasta há um mês. “Passo todos os dias por lá, e já faz quase um mês que a rua está desse jeito. Além do mato, a calçada está em péssimas condições, a situação está feia lá”, comentou.

A Prefeitura de Americana comunicou por meio da assessoria de imprensa que em relação ao mato a Unidades de Praças e Jardins realizará a limpeza dentro dos próximos dez dias. Já a situação da calçada será verificada pela Secretaria de Obras e Serviços Urbanos.

