Aposentado morre após colisão na Rodovia Luiz de Queiroz

Motociclista bateu na traseira de uma caminhonete, caiu na rodovia e foi atropelado por um caminhão - Foto: Ernesto Rodrigues - O Liberal.JPG

Um motociclista de 55 anos morreu na tarde desta quarta-feira (7) após se envolver em um acidente na Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), na altura de Americana. O homem, identificado como o aposentado João Antônio Teixeira de Sousa, colidiu sua moto na traseira de um Fiat Toro, caiu na pista e foi atingido por um caminhão.

O caso aconteceu por volta das 17 horas, próximo ao km 131, no sentido interior. A vítima, que é de Santa Bárbara d’Oeste, foi socorrida ainda com vida e encaminhada ao Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi.

De acordo com informações da PMR (Polícia Militar Rodoviária), o pneu do caminhão atingiu a cintura da vítima. O homem teve uma parada cardiorrespiratória e faleceu durante atendimento no hospital.

A reportagem apurou com testemunhas no local que o trânsito estava lento no momento da colisão. Um passageiro do Fiat Toro disse que o veículo transitava pela faixa da esquerda, a cerca de 50 km, quando houve a batida. Já o caminhão vinha pela faixa da direita.

O caminhoneiro, que pediu para não ser identificado, afirmou que estava com o pisca alerta ligado por conta da lentidão. Ele apenas ouviu um barulho em dado momento.

“Eu olhei e já vi ele caindo, rolando atrás do caminhão. Nem vi ele entrando no meio do corredor. Não teve freada brusca, nada. Só comecei a diminuir, ele veio costurando e bateu no carro branco [Fiat Toro]”, comentou o caminhoneiro.