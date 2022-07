Aposentado é preso suspeito de abusar de menina de 5 anos em Americana

Um homem de 58 anos foi preso, na tarde deste domingo (24), suspeito de abusar sexualmente de uma menina de cinco anos. O crime aconteceu em um condomínio de prédios, no bairro Praia Azul, em Americana. Uma vizinha registrou o abuso com seu celular.

De acordo com informações da Polícia Militar, a equipe foi acionada pela mãe da criança, uma vendedora de 33 anos, que informou aos policiais que a vizinha, uma atendente de 42 anos, viu do seu apartamento o suspeito, um cadeirante, beijando e tocando nas partes íntimas da filha enquanto ela brincava na calçada, dentro do condomínio.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vizinha fez uma filmagem do crime e foi até o homem para repreender o que ele estava fazendo com a criança. “Fui xingada e agredida, e procurei a mãe da criança e mostrei a filmagem”, trouxe trecho do depoimento da atendente.

Foi então que a mãe da menina de cinco anos acionou os policiais e relatou aos PMs que a vizinha havia feito a filmagem do que tinha acontecido.

Policiais foram até o apartamento do suspeito que informou que nada aconteceu. No entanto, ele foi conduzido à CPJ (Central de Polícia Judiciária), onde foi preso em flagrante por importunação sexual. O caso foi encaminhado e está sendo investigado pela DDM (Delegacia de Defesa a Mulher) da cidade. “Detalhes serão preservados em função da natureza da ocorrência”, trouxe em nota a SSP (Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo).