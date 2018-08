Aposentado é agredido por quatro homens durante assalto

Foto: Marcelo Rocha - O Liberal

Um aposentado de 52 anos foi agredido por quatro homens durante um assalto na madrugada desta sexta-feira (31) em Americana. Ele foi abordado por volta das 5h na Rua Maranhão, na Praia Azul. Uma ambulância precisou ser chamada para atendê-lo e encaminhá-lo ao Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi. Ninguém foi preso.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o aposentado estava na via quando quatro indivíduos o abordaram e começaram a agredi-lo. Eles levaram seu tênis e um celular da marca Alcatel. A Guarda Municipal foi acionada e tomou o depoimento da vítima antes que fosse encaminhada ao hospital municipal por conta das lesões. O aposentado não soube informar as características dos agressores.

O caso foi registrado pela guarda municipal na CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Americana e a vítima deve passar por exame de corpo de delito. A prefeitura foi questionada sobre os atendimentos prestados no hospital, mas não respondeu até a publicação da reportagem.