Aposentada perde R$ 1,2 mil no golpe do bilhete premiado na Vila Galo

Uma aposentada de 61 anos perdeu R$ 1,2 mil no golpe do bilhete premiado na tarde desta quinta-feira (14), em Americana. Ela foi abordada pelos criminosos na Vila Galo. O caso foi registrado na CPJ (Central da Polícia Judiciária) de Americana. Ninguém foi preso.

De acordo com o boletim de ocorrência, a aposentada foi abordada por uma mulher na Rua Duque de Caxias, que lhe pediu informações sobre um suposto bazar. Enquanto conversavam, um veículo preto dirigido por um homem estacionou e foi chamado para ajudar a mulher a encontrar o local. A golpista então afirmou que precisava achar o proprietário do bazar, que seria um homem de origem turca que lhe vendera um bilhete premiado.

O homem então se ofereceu para levá-la até o bazar, e convidou a aposentada para acompanhá-los. A golpista pediu um “voto de confiança” para levá-la junto, e garantiu que pagaria R$ 50 mil para cada um dos dois pela ajuda. A aposentada aceitou e todos foram para a residência dela, no bairro Cruzeiro do Sul, em Santa Bárbara d’Oeste, para buscar um valor em dinheiro para que ela pudesse receber o prêmio.

A vítima retornou com R$ 1,2 mil e entregou à dupla. Eles pediram então um comprovante de endereço, e quando ela entrou novamente na residência para buscá-lo, os dois fugiram, levando o dinheiro entregue pela aposentada.

GOLPISTAS

Em abril, a Polícia Militar deteve uma dupla suspeita de aplicar golpes do bilhete premiado em idosos de Americana. No momento da abordagem, eles estavam com uma mulher de 65 anos. A suspeita é que eles teriam feito outras seis vítimas nas semanas anteriores. A dupla foi liberada para responder em liberdade.