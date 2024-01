Após vândalos destruírem vasos no Calçadão, Gama reforça patrulhamento

A Gama (Guarda Municipal de Americana) reforçou o patrulhamento do Centro de Americana, após vândalos terem destruído na semana passada pelo menos quatro vasos que foram instalados no Calçadão no fim do ano passado, quando a prefeitura fez uma revitalização do local.

Vândalos ainda não foram identificados – Foto: Reprodução / Câmeras de segurança

Alguns vídeos que viralizaram nas redes sociais, com imagens de câmeras de segurança, mostram a ação de dois rapazes. Eles chegam perto de cada vaso e dão pontapés até conseguirem quebrar os objetos.

O LIBERAL esteve no Calçadão na última semana e conversou com comerciantes que lamentaram o ocorrido. A proprietária de uma relojoaria, Rita de Cássia Barbosa Rozalem, de 62 anos, disse que não há explicação para o ato, senão “o próprio prazer irracional de querer destruir”.

Já Antonio Carlos Pereira, 65, gerente de uma loja de calçados, chamou a situação de “absurda” e pediu para que os vândalos fossem identificados e punidos.

Após questionamento da reportagem, a Gama disse que intensificou o patrulhamento no Centro e destacou que a região já possui sistema de videomonitoramento. Ainda de acordo com a corporação, os indivíduos até então não foram localizados, mas os vasos já foram substituídos.